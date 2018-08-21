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21 Ağustos 2018 09:17

Ortalığı savaş alanına çevirip kaçtı

Uşak (İHA) – Uşak’ta gece geç saatlerde kırmızı ışık ihlali yapan otomobil sürücüsü ortalığı savaş alanına çevirip olay yerinden kaçtı.

Ortalığı savaş alanına çevirip kaçtı

21 Ağustos 2018 09:17

Kazada 4 kişi yaralandı.


Kaza, Uşak merkez Belediye Cami kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara yönünden gelen 10 Z 1850 plakalı otomobil sürücüsü kırmızı ışıkta geçerek kavşaktan geçen iki araca çarptı. Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü, Mehmet Çağlayan yönetiminde ki 64 KE 078 plakalı araca ve gurbetçi vatandaş Selahatdin Arıkan idaresindeki IL 643 II yabancı plakalı araca çaptı.


Kazada otomobillerdeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kırmızı ışık ihlali yapan 10 Z 1850 plakalı otomobil sürücüsü kaza yaptıktan sonra olay yerini ve aracını terk ederek kayıplara karıştı.


Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kaçan sürücünün aranmasına devam edildiği öğrenildi.




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