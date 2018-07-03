Dr. Ekrem Savaş yerel ve ulusal basın temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Uşak Üniversitesi sosyal tesislerinde düzenlenen toplantıda Uşak Üniversitesinin hali hazır durumu değerlendirilirken ortaya konan hedefler ve bu hedefler doğrultusunda yapılacaklar konuşuldu.

Yaklaşık 6 ay önce Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne getirilen Prof. Dr. Ekrem Savaş bu zaman zarfı içerisinde yaptıklarını ve önümüzdeki dönemde yapmak istediklerini gazetecilere anlattı.

Rektör Savaş konuşmasına kendisini tanıtarak başladı. Uşaklı olan Rektör Savaş köyünden ve çocukluk döneminden bahsederken Yörük olduğunun altını çizdi. Lisede okurken hep matematik öğretmeni olmak istediğini söyleyen Rektör Savaş üniversite öğrencisi iken üniversitede matematik hocası olmayı kendine yeni hedef olarak seçti. Mezun olduktan sonra işe başlayan hem okuyan hem çalışan Rektör Savaş insanın kendisine bir hedef seçmesini ve bu hedef doğrultusunda yılmadan usanmadan çalışması gerektiğini söyledi.

"ÜNİVERSİTEMİZİN İYİ OLDUĞU YÖNLERİNİ ÖN PLANA ÇIKARABİLİRSEK BURAYA İYİ ÖĞRENCİLER GELECEKTİR"

Basın mensuplarından Uşak Üniversitesinin daha etkin tanıtılması noktasında yardım beklediğini söyleyen Rektör Savaş iyi üniversiteleri iyi öğrencilerin tercih ettiğini hatırlattı. Savaş ; " Dünyanın en iyi üniversitelerinden neden bahsediyoruz çünkü dünyanın en iyi öğrencileri oralara gidiyor. Biz Üniversitemizin iyi olduğu yönlerini ön plana çıkarabilirsek buraya iyi öğrenciler gelecektir. Hocalarımız bazen bize çok kötü öğrenciler geliyor diyor, ben de diyorum ki kusura bakmayın bu bizim hatamız. Biz araştırmalarımızla,bilimimizle ön plana çıksaydık ve bunu duyursaydık mesela Uşak Üniversitesinde bir eğitim fakültesi var, en iyi fakültelerden biri diye herkes oraya gelmek isteyecekti. Veya Uşak Üniversitesinde bir Tıp Fakültesi var ve en iyi Tıp Fakültelerinden biri, alt yapısıyla, yayınlarıyla vb. belki insanlar onu tercih etmeye başlayacaktı." şeklinde konuştu.

Uşak Üniversitesinin 2016 yılında misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma konusunda deri, tekstil ve seramik konusunda pilot üniversite olarak belirlendiğine değinen Rektör Savaş bu minvalde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Göreve geldiklerinde misyon farklılaşmasın konusunda pilot seçilen diğer 4 üniversiteye 50-60 milyon TL civarı ödenek sağlanırken Uşak Üniversitesine 10 milyon TL gibi bir ödenek ayrıldığını belirten Rektör Savaş yapılan çalışmalar neticesinde, özellikle Milletvekili Av. Mehmet Altay ve 26. Dönem Milletvekili Dr. Alim Tunç’un destekleriyle bu ödeneğin 49 milyon 600 bin TL’ye çıkarıldığını söyledi. Rektör Savaş bu paranın son kuruşuna kadar verimli kullanılması noktasındaki hassasiyetini de ifade etti.

UŞAK’TA İKİ YERDE TEKNOPARK YAPILACAK

Uşak’ta iki yerde teknopark yapacaklarını bu parklardan birinin buluş merkezi olacağını diğerinde ise bu buluşların prototiplerinin üretilmesinin planlandığını aktaran Rektör Savaş konuyla ilgili olarak şunları söyledi: " Bir AR-GE yaptınız bir ürün ortaya çıktı bu ürünü üretip sanayiciye vereceğiz. Bugün Rektör yardımcımı İstanbul’a gönderdim oradaki Teknoparklar ı gezecekler. Gebze’deki ve Yıldız Üniversitesindeki teknoparkları gezecekler ve oradaki modeller beğenilirse dışlarının aynı olmasını iç dizaynının farklı olmasını düşünüyoruz. Dolayısıyla orada da hızlı bir çalışma yapıyoruz."

"ÖĞRENCİLERİMİZ BİZİM ASIL DEĞERLERİMİZİ KAYBETMEMELİ"

Göreve geldiğinden bu yana kampus içerisinde çevre düzenlemesi yaptıklarını, yeşil alanları artırdıklarını, çok önemsedikleri gençler için bisiklet yolları yaptıklarını anlatan Rektör Savaş ; " Gençler maalesef bu yaşta sosyal medya gibi yerlere takılıp en değerli zamanlarını kaybediyorlar. Biz istiyoruz ki kampuste ata binme, ok atma gibi ata sporlarının yapılabileceği alanlar olsun. Öğrencilerimiz buralarda ata binsin, bunları öğrensinler bunlar bizim esas değerlerimiz kaybetmememiz gerekiyor. Bunun için bir araştırma yapıyoruz. Spor Toto ile görüştük buradan gerekli finansmanı sağlayabilirsek kampüs içerisinde at çiftliği kurmayı istiyoruz" dedi.

"ŞEHRE KATKIMIZ OLMASI İÇİN KOORDİNASYONLA ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR"

Beş yıllık strateji planı hazırlıklarına başladıklarını aktaran Rektör Savaş bunu oturup masa başında da yazabileceklerini ancak böyle bir şey yapmak istemediklerini, Uşak’ın bütün dinamiklerinin bu planda yer almasını istediklerini vurguladı. Rektör Savaş: " Basın gelsin, sanayici, yerel yönetim mensupları, kamu kuruluşları gelsin bizden ne bekliyorlarsa bu üniversiteden 5 yıllık planda ne istiyorlarsa ortaya koysunlar biz de stratejimizi ona göre ayarlayalım, bu insanların beklentilerine cevap verecek şekilde koşalım istiyoruz. Dolayısıyla stratejik planımızı bu insanların beklentileri doğrultusunda yaparsak biz Uşak’taki dinamiklerin ihtiyaçlarına cevap verebiliriz. Aksi halde ne olur? Biz burada eğitim öğretim yaparız, çocukları mezun ederiz diploma veririz giderler şehre katkımız olmaz. Şehre katkımız olması için koordinasyonla çalışmamız gerekiyor" dedi.

"ÇÖZÜLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ BİR YOL SORUNUMUZ VAR"

Göreve geldikleri günden bu yana Uşak Valisi Salim Demir’in, Uşak Milletvekillerinin ve Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan’ın kendisine her konuda destek verdiklerini vurgulayan Rektör Savaş hepsine ayrı ayrı teşekkür etti. Bisiklet yolu yaptığı için Belediye Başkanı Cahan’a ayrıca teşekkür eden Rektör Savaş Uşak Üniversitesindeki yaşanan bir sıkıntının da çözülmesi konusunda bu mercilerden yardım istedi. Yeni yapılan kız yurdundan gençlerin üniversiteye yürüyerek geldiklerini ve bazı kendini bilmez kamyoncuların öğrencilere tacizde bulunduklarını belirtti. Muratbey Uşak Basketbol takımının Uşak Üniversitesinin spor salonunu kullandığını ve maç zamanları girişi çıkış yoğunluğu sebebiyle gerekli önlemlerin alınmadığını ileri süren Rektör Savaş; " Allah korusun birisi buraya bomba ile gelse ve patlatsa bir sürü insan ölse bunun sorumlusu kim olacak. Biz diyoruz ki bize arkadan bir yol yapın. Şimdi yeni yaptığımız stadyum da bitti orayı da şehir kullanacak. Biz bütün tesislerimizi halka açmak istiyoruz, halk gelsin kullansın devlet yapmış bunu milletin parası, niye bunları kapatalım ki? O nedenle girişin yan tarafından bir yol istiyoruz gelen oradan girsin stadyum da işi varsa görsün salona gitmesi gerekiyorsa gitsin kampusun içine girmesin istiyoruz. Öbür taraftan da kız öğrencilerimiz oradan alalım kampus içinde ring yapalım, duraklarımız olsun indir birdir yapalım oradan da çıksın. Saatlerce otobüsler burada park ediyor, 50 tane otobüs orada bekliyor dolayısıyla sıkıntı yaratıyor. Kız yurdu içinde çok önemli çünkü orada 3 bin tane öğrencimiz var. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz"

Toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Duru, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Öntuğ ve Rektör Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Emre Vadi Balcı da katıldı.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ’NİN SON 6 AYLIK GELİŞİMİ

TIP FAKÜLTESİ

Tıp Fakültesi öğrenci sayısı 62 kişi iken, Yeni Kontenjan 92 kişi (Türk Öğrenci : 82 kişi - Yabancı Öğrenci : 10 kişi) olarak belirlendi;

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Sayısı, 45 kişiye ulaşıldı,

15 Yeni Öğretim Üyesi Alınacak.

Morfoloji Binasının onayı alındı projesine başlanacak,

Ovademirler Köyünden 500 Dönüm arazi alınarak,

Yaşlı bakımı, Fizik tedavi merkezi (Barınma Alanları-Hobi Bahçeleri-İş Atölyeleri-Kütüphane-AVM)

İnme Rehabilitasyon merkezi

Termal Rehabilitasyon merkezi

Banaz Belediyesinden, Kür Rehabilitasyon Merkezi için, 100 dönüm arazi isteğinde bulunuldu,

Hastanenin 500 yatak kapasitesi, 700 yatak kapasitesine çıkarıldı.

EĞİTİM ÖĞRETİM

Ortak seçmeli ders havuzu oluşturuldu,

7+1 sistemi ile 7 dönem ders + 1 dönem uygulamalı eğitim modeli oluşturularak, Mühendislik Fakültesi öğrencilerine sanayi tecrübesi kazandırılmaya başlanılacak,

Akademik görünürlüğü arttırmak adına BAP yönergesi usul ve esaslarında değişiklikler yapıldı,

Lisans üstü yönetmeliği değiştirildi,

Yurt dışı görevlendirme yönergesi revize edilerek,

Akademik atama yönetmeliği taslağı üzerinde çalışılıyor.

Kalite ve stratejik plan çalışmaları devam etmekte ve

İlk öğretim ve Ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler için USEM bünyesinde yaz okulları açıldı.

Öğrenci için burs bulunarak yeniden öğrencilerin bölüm tercihlerinde ön plana çıkarılması hedefleniyor.

Bu yıl açılan 2260 kişilik yabancı öğrenci kontenjanına, çeşitli ülkelerden 11948 kişi müracaat etti.

BİLİŞİM VE ALT YAPI ÇALIŞMALARI

Üniversitede Siber Güvenlik alt yapısı güçlendirildi,

ISO 27001 Bilişim güvenliği standartlarına yönelik çalışmalar başlandı ve yıl sonu tamamlanması planlanıyor,

Üniversite bünyesinde tüm personele ‘Bilişim Farkındalığı Eğitimi’ verilmiş,

Personel ve öğrencilere her alanda hizmet vermeye yönelik otomasyon sistemlerine

(Yemekhane - Havuz - Spor Salonu - Kütüphane Vb.) geçildi,

Bilişim altyapısı, bilişim laboratuarlarına yönelik merkezi laboratuar sistemi ve alt yapı yenileme çalışmaları başlatıldı ve Mobil uygulama yeni kayıt dönemiyle birlikte öğrencileri karşılayacak.

DERİ, TEKSTİL ve SERAMİK ALANLARINDA İHTİSASLAŞMA (DTS)

Proje Toplam Bütçesi: 49.600.000

2017 Alınan Bütçe: 2.152.000

2018 Alınan Bütçe : 18.000.000

Bölgesel kalkınma misyon farklılaşması ve ihtisaslaşması projesi kapsamında pilot üniversite seçilen 5 üniversiteden biri oldu. Bu çerçevede Deri,Tekstil,Seramik alanında yapılacak çalışmaların yol hartasını belirlemek için sanayicilerle bir dizi toplantılar ve çalıştay gerçekleştirildi. Buna bağlı olarak ilde öncelikli çalışma alanları belirlendi.

Deri, Tekstil, Seramik kapsayan 7 ana program belirlendi. Bu alanlarla ilgili çalışmaları desteklemek için sürdürülebilir ekolojik yaklaşımların geliştirilebilmesi alanıyla ilgili olarak çağrıya çıkıldı.

YAZ SPOR KURSLARI

Uşak Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde, 2018 yılı yaz dönemi için spor alanlarını Uşak halkına yönelik olarak faaliyetlere, fiziki ve beşeri altyapılarını oluşturarak yüzme, futbol, jimnastik ve tenis dallarında yaz etkinliği kursları açtı.

Açılmış olan etkinlik kurslara, yaz dönemi yüzme dalında çeşitli yaş kategorilerinden 211 kişi, kreş ve kulüplere 176 kişi kayıt yaptırarak bu alanlarda 387 kişiye ulaşıldı, Tenis dalında 12 kişi, futbol dalında 10 kişi ve jimnastik dalında da 33 kişiye ulaşılarak yaz dönemi birinci aylık dönemde 442 kişiye hizmet veriliyor