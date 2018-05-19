Rektör Savaş mezun olduğu lisede öğrencileri ziyaret etti

Dr. Ekrem Savaş, mezun olduğu lise olan Uşak Lisesi’nde öğrencilerle buluştu.

Uşak Lisesi Müdürü Mehmet Yavuz söyleşi öncesi Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş’a, Uşak Lisesi’nde okurken çekilmiş fotoğrafını hediye etti. Rektör Prof. Dr. Savaş, fotoğraf için teşekkür ederek, “Uşak Lisesi mezunuyum. Fotoğrafı görünce çok duygulandım. Müdürümüze teşekkür ederim. Bugün mezun olduğum lisede öğrencilerle bir araya gelmekten onur duyuyorum.” dedi.

Uşak Lisesi toplantı salonunda öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden Rektör Prof. Dr. Savaş, öğrencilerin gelişimine dair tavsiyelerde bulunarak gelecek planlamasında dikkat edilmesi gereken noktalara değindi. Kendisinin de Uşak Lisesi’nden mezun olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Uşak’ın Ulucak köyünde doğdum, büyüdüm. Çobanlık yaptım. Ama çok çalıştım. Kendime güvendim. Şu an Uşak Üniversitesi Rektörüyüm. Türkiye Bilimler Akademisi asil üyesiyim. Sizler de ne yapmak istediğinize şimdiden karar verip, hayatınızı hedefleriniz doğrultusunda planlayın. Kendiniz, aileniz, vatanınız ve milletiniz için çok çalışın.” dedi.

Söyleşi Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş’ın öğrencilerin sorularını cevaplamasının ardından sona erdi.