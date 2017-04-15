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15 Nisan 2017 12:50

Servet Kuş, referandumla ilgili son mesajı verdi

AK Parti Uşak İl Başkanı Servet Kuş, yarın yapılacak olan Anayasa değişikliği referandumu öncesinde, son mesajları verdi.

Servet Kuş, referandumla ilgili son mesajı verdi

15 Nisan 2017 12:50


16 Nisan sürecinde tüm parti teşkilatlarının, belediye başkanları, milletvekilleri ve AK Parti’ye gönül verenlerin yoğun bir çalışma yaptığını belirten Servet Kuş, "Yarınlarımız olan çocuklarımız, ülkemizin geleceği ve kaderi için önemli bir dönüm noktasındayız. 16 Nisan referandumu ülkemiz için büyük bir önem taşımaktadır. Yarın ülkemizin geleceğini oylayacağız ve 2023 yolunda önemli bir mesafe daha kaydedeceğiz. 16 Nisan’da ayrıca içeride ve dışarıdaki hainlere gerekli cevabımızı verip, ülkemizin üzerinde kimsenin gölge etmesine izin vermeyeceğiz" dedi. Teşkilat mensuplarının büyük emek ve özveri gösterdiğini anlatan Servet Kuş, "AK Parti olarak kararımızın evet olduğunu her fırsatta dile getirdik. Sağ olsun, tüm teşkilat mensuplarımız da bizimle birlikte vatandaşımıza ulaştı ve 16 Nisan’ın önemini anlattı. Üzerimizde büyük emeği olan tüm teşkilat mensuplarının hakkını helal etmesini diliyorum. AK kadroların emekleri boşa çıkmayacaktır ve ferasetli Türk milleti en doğru kararı verecektir" diye konuştu.


Bugün saat 15.00’da Uşak Belediyesi önünden başlayacak olan büyük yürüyüşü organize ettiklerini kaydeden Servet Kuş, "Ev, sokak, mahalle ve kahve toplantıları yaptık. Köylerimizin hepsine gittik ve halkımızla buluştuk. Tüm meslek gruplarına ulaştık ve çalışmalarımızı bugün yapacağımız yürüyüşle sonlandıracağız. Yarın sabah da ülkemizin kaderini oylamaya gideceğiz. 16 Nisan’ın tüm Türkiye’ye huzur ve bereket getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum" ifadesini kullandı.




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