Türk tiyatrosu Uşak’ta yükselişe geçti

Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Türk Tiyatrosuna değer katacak oyunlarla seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Yaklaşık 2 yıl içerisinde 1 ulusal festival gerçekleştiren ve 9 oyunu izleyicisiyle buluşturan Şehir Tiyatrosu bu kez komedi türündeki 2 perdelik ‘Kasabanın Alileri’ ile Atatürk Kültür Merkezinde sahnedeydi.

Şehir Tiyatrosu üç aylık yoğun bir çalışma sonucu ortaya çıkan, Muzaffer İzgü’nün kaleme aldığı, Murat Çubukçu’nun yönettiği oyunla izleyenlerden tam not aldı. Bir buçuk saat süren Kasabanın Alileri oyun süresince ilgiyi canlı tuttu.

Tiyatro ile yakından ilgilendiğini ve bu güne kadar kente gelen pek çok oyuna katıldığını ancak bu kalitede oyunların çok sık görülmediğini belirten oyunculardan İlknur Şen’in annesi Fikriye Şen, “Artık Uşak’ta her türden oyun izlenebiliyor. Tiyatro oyunlarının sıkı takipçisi olan birisiyim ve Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosunun çok güzel işlere imza attığını ifade etmek istiyorum. Bir Uşaklı olarak gurur duyuyorum. Uşak tiyatro sahnelerinin yeni markası haline geldi” dedi.

Kasabanın Alileri oyunuyla ilk kez sahneye çıktığını ve heyecan ile gururu bir arada yaşadığını kaydeden tiyatro oyuncusu Elif Dönmez ise, "İlk oyunumda böylesi bir ilgi ve beğeni görmek beni oldukça mutlu etti. Burası bizler için bir eğitim yuvası. Hem tiyatro eğitimleri alıyoruz, hem de sahnede aldığımız eğitimleri en iyi şekilde icra etmeye çalışıyoruz. Bizlere pek çok anlamda katkısı olan Şehir Tiyatromuz ile bir aile gibiyiz. Bunu da Belediye Başkanımız Nurullah Cahan’a borçluyuz. Her türlü imkanı bizlere sunuyorlar." açıklamalarına yer verdi. Dönmez, tiyatro ekibinin bir aile gibi olduğunu ve birlik, beraberliğin en üst düzeyde olması nedeniyle güzel sonuçların elde edildiğini vurguladı.

Programın ardından konuşan Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Çubukçu ise ortaya koyulan yoğun bir emeğin sonucunda yakalanan başarı nedeniyle memnuniyet duyduklarını aktardı.

Uşak Belediyesi’nin destekleriyle yoluna doludizgin devam eden Şehir Tiyatrosu’nun yapılamaz denilen pek çok şeyi hayata geçirdiğini ifade eden Çubukçu, çok kısa sürede ciddi bir yol alındığını paylaştı. Murat Çubukçu, "Hem yetişkin hem de 9-15 yaş kategorilerimizde yer alan oyuncu kadromuzla özlenen kalitedeki oyunları sahnelere taşımaya çalışıyoruz. İzleyicilerimizin dönüşleri bizlere gösteriyor ki hedeflediğimiz noktaya emin adımlarla gidiyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Nurullah Cahan’ın destekleri ile pek çok önemli başarıyı kentimize kazandırıyoruz. Artık Uşak, çeşitli etkinliklerde davet edilen, kendisini ispat etmiş ve her geçen gün üzerine yeni başarılar ekleyen bir Şehir Tiyatrosuna sahip. Bizlerin her zaman yanında olan seyircilerimize ve Belediye Başkanımız Sayın Nurullah Cahan’a teşekkürlerimizi sunuyoruz." diye konuştu.

Çubukçu, 7 Mart’ta Kasabanın Alileri oyunuyla Akçaabat 8. Erol Günaydın Tiyatro Festivalinde olacaklarını ve 2-8 Nisan tarihleri arasındaysa Uluslar arası Uşak Tiyatro Festivali’ni gerçekleştireceklerini bildirdi. Öte yandan Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun 27 Mart Dünya Tiyatrolar gününde Duyulmamış Bir Aşk İlleti oyunuyla seyirci karşısına çıkacağını kaydetti.