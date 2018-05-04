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04 Mayıs 2018 07:56

Üniversiteliler temiz çevre ve sağlıklı toplum için kampanya başlattı

Uşak Üniversitesi öğrencileri, “Temiz çevre ve sağlıklı toplum” sloganıyla bir takım teşvik edici kampanyalar başlattı.

Üniversiteliler temiz çevre ve sağlıklı toplum için kampanya başlattı

04 Mayıs 2018 07:56


Uşak Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri, insanların çevre temizliğine farkındalık kazandırmak ve spor yapmalarına teşvik etmek için çeşitli etkinlikler düzenledi.


Üniversiteli gençler ilk hitapta Çevre kirliliği hakkında bilinçlendirmek adına broşür dağıtımında bulunup ardından konuyla ilgili seminer düzenlediler. Daha sonra Uşak Üniversitesi kampusundan şehir merkezine kadar çöp toplayarak insanların çevreye olan duyarlılığını artırmaya çalıştılar.


Yürüttükleri kampanya kapsamında düzenlemiş oldukları bir başka etkinlikte ise katılım sağlayan gönüllülerle futbol yarışması düzenleyip spora olan ilgiyi arttırmayı amaçladı.


Daha sonra ise katılım sağlayan gönüllülerin sayısına göre mahalle muhtarlığına gidip, gelir düzeyi düşük aileleri belirleyerek çocuklarına spor malzemesi yardımında bulunarak spora teşvik etmeye çalıştı.




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