Uşak açık hava sinema etkinliği düzenlendi

Sosyal sorumluluk programları kapsamında, Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri Ümit Tatıl ve İhsan Dirik’in yürüttüğü ‘Sinema Ayağınıza Geldi’ projesi gerçekleşti.

Projenin ilk ayağı, Halit Ziya Uşaklıgil Ortaokulu 5. Sınıf öğrencilerinin 4 Mayıs Cuma günü, Uşak Üniversitesi Sinema Salonuna getirilerek bir sinema filmi izletilmesi ile başladı. Öğrencilere yiyecek ve içecek ikramı yapılarak sinemanın ne kadar eğlenceli ve eğitici olduğu hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Proje, 5 Mayıs Cumartesi günü Uşak Belediyesi’nin de desteğini alarak Atapark’ta Açık Hava Sineması etkinliğini gerçekleştirdi. Halka açık olan bu etkinlikte ‘Neşeli Günler’ filmi izlendi. Yapılan etkinlik Uşak halkı ve üniversite öğrencileri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.