Uşak Belediyesi üniversite tercihinde rehber oldu

Oluşturulan merkezde bu yıl da onlarca genç kendileri için kader seçimlerini doğru analizler ışığında yaptı.

Uşak belediyesi, üniversite sınavında yeterli puana ulaşarak tercih yapacak olan gençlere yardımcı olmak için Okan Üniversitesi iş birliğiyle bir merkez oluşturdu. Uşak Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde kurulan tercih merkezi ile gençler, geleceğini belirleyecek okul seçimini alanında uzman danışmanlar sayesinde doğru bir şekilde gerçekleştiriyor.

Tercih konusunda kafası karışık olan gençlerin imdadına yetişen Uşak Belediyesi ve özel bir üniversite kurulan stant aracığıyla gençlere ücretsiz hizmet veriyor ve istekleri doğrultusunda en uygun seçenekleri sunuyor.

Gençlerin eğitim hayatının en önemli adımlarından biri olan üniversite tercihleri için okul seçiminin son derece önem arz ettiğini ifade Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, “Çocuklarımız geleceklerine dair önemli bir karar verecek. Bu kararlarını en doğru şekilde vermeleri adına Uşak Belediyesi olarak onların yanındayız.” dedi.

Tercih yapan öğrencilerle ve aileleriyle bir araya gelen Başkan Cahan, “Özellikle üniversite hayatına adım atacak ve belki de ailelerinden ilk kez ailelerinden ayrılacak olan gençlerimiz farklı bir ortama girecekler. Bundan sonraki hayatları buralarda yaptıkları seçimlere göre şekillenecek. O nedenle en doğru ve mantıklı tercihi yapabilmeleri için buradayız. Halkımızın ve gençlerimizin yanındayız. Gençlerimize başarılar diliyor, onlara rehberlik eden danışmanlarımıza teşekkür ediyoruz.” açıklamalarında bulundu.

Hizmetten oldukça memnun olduklarını paylaşan ve bir yakınının üniversite tercihi için geldiğini kaydeden Mustafa Metin, “Öncelikle bu hizmeti sağlayan Belediye Başkanımıza, danışmanlarımıza ve üniversite yetkililerine çok teşekkür ederiz. Çünkü aldığınız puanın yanı sıra tercihiniz de çok önemli. İyi bir puan alıp yanlış bir tercih yaptığınız zaman yanlış bir yere gidiyorsunuz. Buradaki yönlendirmeler de alanına vakıf kişiler tarafından sağlanıyor.” dedi.

Gerçekçi bir tercih yapıldığını ve iyi bir analiz ortaya koyulduğunu dile getiren Metin, daha önce de bir yakını için tercih yaptırdıklarını ve doğru bir seçim ortaya konulduğunu aktardı.