Uşak Deri Karma OSB’de katı atık depolama alanında patlama

Patlama nedeniyle her hangi bir can kaybı yaşanmazken, bölgede bulunan atık su arıtma tesisinin bulunduğu alanın atıklar nedeniyle kapandığı ve ulaşımda aksamaların meydana geldiği öğrenildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Uşak Deri Karma OSB Yönetim Kurulu, Uşak Valisi Salim Demir’in başkanlığında kriz masasının kurulduğunu ve temizlik çalışmalarının başladığını bildirdi. Bölgeden yapılan açıklamada arıtma çamurlarının depolandığı alan, yağmur suyu ve atık su kanallarının tıkandığı ifade edildi. Kanalların tıkanması nedeniyle sulu çamurun bölge dışında bulunan Denizli-Uşak karayoluna taştığı ve ulaşımda belli bir alanda aksama meydana geldiği aktarıldı.

Uşak Deri OSB Yönetiminden yapılan açıklamaya göre bölgede sulu işlenti yapan fabrikalarda üretimin kısa süreliğine durdurulduğu ve Uşak Valisi Salim Demir başkanlığında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD Müdürlüğü, Karayolları Uşak Şube Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Müdürlüğü, Karma OSB Başkanlığı ve Uşak-Çivril Karayolu yapımını üstlenen Doğusan Firması yetkililerinden bir kriz masası kurulduğu bildirildi. Kriz masasının hızla çözümler ürettiği ve icraatların başladığını bildiren Uşak Deri Karma OSB Yönetimi, Denizli-Uşak yolunun temizleneceğini, trafik akışının kısa sürede normale döneceğini ve koku salınımının önleneceğini duyurdu. Ayrıca su ve atık su kanallarındaki tıkanıkların bir an önce giderileceği bilgisi paylaşıldı.