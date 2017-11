Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festival’inin jürisi açıklandı

Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali, 12-13-14 Aralık tarihlerinde Uşak Üniversitesi’nde düzenlenecek.

Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu tarafından 12-13-14 Aralık tarihlerinde dördüncüsü düzenlenecek olan Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali’nin başvuru süresi, kısa filmcilerin yoğun ilgisiyle tamamlandı. Yarışma ve ödül sayısını arttıran ve ön elemeyi geçen filmlere telif ödeme kararı alarak Türkiye’de bir ilke imza festivale bu yıl 300 film başvurdu. Geçtiğimiz yıla göre başvuru sayısında yüzde yüz artış yakalayarak dört yıldır süregelen ivmeyi devam ettiren Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali’nin bu yılki ana seçici kurul üyeleri de açıklandı. Önceki yıllarda akademisyen, yönetmen, eleştirmen, oyuncu ve kısa filmci üyelerle beş kişide tutulan jüri sayısı bu yıl diğer sanat disiplinlerinden iki üyeyle yediye çıkartıldı. “Adı Efsane” dizisi ve “Troas” oyunuyla büyük beğeni toplayan tiyatro sanatçısı Cem Yiğit Üzümoğlu’nun dikkat çektiği jüride Türkiye’nin tek gerçeküstü sinemacısı yönetmen Tan Tolga Demirci, Sinema Yazarları Derneği üyesi Rıza Oylum, Short of the Week platformunda gösterime giren ilk Türk filmi “Asfalt”ın yönetmeni kısa filmci Süleyman Demirel ve İran sineması üzerine çalışmalarıyla tanınan Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Sabire Soytok yer alıyor. Diğer disiplinlerden jüriye katılan isimler ise ödüllü seramik sanatçısı ve Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Şirin Koçak Özeskici ile “Kimdir Bu Mitat Karaman” adlı yeni romanı geçtiğimiz ay Can Yayınları’ndan çıkan, yazar-senarist Doğu Yücel.

Ön eleme sonuçlarının önümüzdeki hafta belli olacağı, takip eden günlerde ise 75 filmin gösterimi ile atölye, MasterClass, retrospektif, söyleşileri kapsayan 12 etkinliğin yer alacağı programın duyurulacağı festivalin iki yarışmasında toplam 12 ödül verilecek. Lisans öğrencilerine açık Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması’nda En İyi Kurmaca, En İyi Belgesel, En İyi Canlandırma ve En İyi Deneysel ödülleri takdim edilirken, lisans öğrencileri haricinde herkese açık olan Ulusal Kısa Film Yarışması’nda ise En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Görüntü Yönetimi, En İyi Sanat Yönetimi, En İyi Senaryo, En İyi Kurgu, En İyi Ses ve En İyi Oyuncu dallarında finalistler Kanatlı Denizatı Ödülü için yarışacaklar. 12-13-14 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali, Uşak Üniversitesi 1 Eylül Yerleşkesi’nin salonlarında sinemaseverlerle buluşacak.