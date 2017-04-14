Uşak polisinin torbacı operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş ve Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri “torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 50 gram Esrar (45 fişek halinde), 10,15 gram bonzai, 2 adet hap ele geçirdi.

Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmaktan 5 şahsa işlem yapılırken, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmaktan M.K. (23) isimli şahıs gözaltına alındı. Olaylarla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.