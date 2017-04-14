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14 Nisan 2017 18:20

Uşak polisinin torbacı operasyonu

Uşak polisi uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı operasyonlarda 6 şahıs hakkında işlem yaparken farklı miktarlarda uyuşturucu maddeyi de ele geçirdi.

Uşak polisinin torbacı operasyonu

14 Nisan 2017 18:20


Edinilen bilgiye göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş ve Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri “torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 50 gram Esrar (45 fişek halinde), 10,15 gram bonzai, 2 adet hap ele geçirdi.


Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmaktan 5 şahsa işlem yapılırken, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmaktan M.K. (23) isimli şahıs gözaltına alındı. Olaylarla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.




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