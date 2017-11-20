Uşak Üniversitesi “Design Week Turkey Tasarım Haftası”na katıldı

Ekonomi Bakanlığı ve TİM işbirliğinde düzenlenen “Design Week Turkey” Tasarım Haftası Zirvesi Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşti.

Teması; “Tasarımın Potansiyeli”olan, Design Week Turkey’e 103 konuşmacı, 52 tasarım ofisi ve bireysel tasarımcı,13 firma standı, 14 atölye katılarak 32 konferans ve panel ile 17 sergi gerçekleştirildi.

Farklı disiplinleri buluşturan Design Week Turkey’de yer alan 17 üniversite arasında Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Moda Tasarımı Bölümü standı yoğun ilgi gördü.

Konuyla ilgili bilgi veren Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Şengül Erol “Uşak Üniversitesi olarak Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından koordine edilen ve Kalkınma Bakanlığı ile eşgüdüm halinde yürütülen, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması programı kapsamında deri, tekstil ve seramik alanlarında ihtisaslaşmak üzere seçilmemizin ardından, bu alanlardaki çalışmalarımız yoğunluk kazandı. Hedefimiz Uşak’ı “Tasarım Merkezi” yapmaktır. Bölüm öğrencilerimiz, Design Week Turkey’de tasarladıkları deri ürünlerini tanıtma fırsatı buldular. Tasarladığımız ürünler tanınmış firmaların işbirliği ile hazırlanıyor. Öğrencilerimizin Matraş firması ve Anıl Deri işbirliği ile yapılan tasarımları standımızda yer aldı. Moda Tasarım Bölümümüz bu yıl ilk mezunlarını verecek. Deri ve tekstil sektörlerine genç tasarımcılar kazandıracak olmanın heyecanı içerisindeyiz. Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması programı kapsamında üniversitemizde kurulması planlanan tasarım merkezi ile bu sektörlerin ihtiyaç duyduğu genç tasarımcıların desteklenmesinin yanı sıra inovatif tasarımlarla üniversite sanayi işbirliği güçlendirecektir. Üstlendiğimiz bu misyonla, Design Week Turkey etkinliklerinde kendilerini tanıtma fırsatı bulan genç tasarımcı öğrencilerimiz alanlarında öncü kurum ve kuruluşlarla bir araya gelme imkanı buldular.” dedi.