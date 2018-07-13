Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2018 10:51

Uşak Üniversitesi morfoloji binası yapımı için onay alındı

Uşak Üniversitesi’nde 2018-2019 akademik yılında toplam 34 bin metrekarelik alan yapılması kabul edildi.

Uşak Üniversitesi morfoloji binası yapımı için onay alındı

13 Temmuz 2018 10:51

İmzalanan kararla Uşak Üniversitesi’nde toplam 34 bin metrekarelik alan yapılacak.


Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu yılki planlamada 20 bin metrekarelik alanın olduğu, ancak 14 bin 400 metrekarelik kısmının Bakanlık tarafından ek alan olarak Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji binası için tahsis edilmesiyle, 34 bin metrekareye çıkarıldığını belirtti. Morfoloji Binasının onayının alınmış olup projesine başlanacağını söyleyen Prof. Dr. Savaş, “Morfoloji Binası Üniversitemiz ve Tıp Fakültemiz için çok önemli. Tıp Fakültesi öğrencilerimizin Morfoloji Binasında eğitimlerini tamamlamalarının ardından başarılı birer hekim olarak mezun olmalarını istiyoruz. Morfoloji Binamız, 1600 metrekare kat alanı ile toplamda 14 bin 400 metrekare olacaktır. Şu an Tıp Fakültemizin öğrenci sayısı 62 kişi iken, 2018-2019 eğitim öğretim yılı için yeni kontenjan 92 kişi (Türk Öğrenci: 82 kişi - Yabancı Öğrenci: 10 kişi) olarak belirlenmiştir. Fakültemizde Öğretim Üyesi sayısı 45 kişiye ulaşmış, yeni alınacak Öğretim Üyesi sayısı ise 15 kişidir. Bina ihtiyacını karşılamak için yoğun çalışmalar yaptık.” dedi.


Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesinin hem akademik başarıları hem de fiziki imkânları ile öne çıkan bir fakülte olacağını ifade eden Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak’ın ve bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmalar yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER UŞAK HABERLERİ
UŞAK HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç