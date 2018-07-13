Uşak Üniversitesi morfoloji binası yapımı için onay alındı

İmzalanan kararla Uşak Üniversitesi’nde toplam 34 bin metrekarelik alan yapılacak.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu yılki planlamada 20 bin metrekarelik alanın olduğu, ancak 14 bin 400 metrekarelik kısmının Bakanlık tarafından ek alan olarak Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji binası için tahsis edilmesiyle, 34 bin metrekareye çıkarıldığını belirtti. Morfoloji Binasının onayının alınmış olup projesine başlanacağını söyleyen Prof. Dr. Savaş, “Morfoloji Binası Üniversitemiz ve Tıp Fakültemiz için çok önemli. Tıp Fakültesi öğrencilerimizin Morfoloji Binasında eğitimlerini tamamlamalarının ardından başarılı birer hekim olarak mezun olmalarını istiyoruz. Morfoloji Binamız, 1600 metrekare kat alanı ile toplamda 14 bin 400 metrekare olacaktır. Şu an Tıp Fakültemizin öğrenci sayısı 62 kişi iken, 2018-2019 eğitim öğretim yılı için yeni kontenjan 92 kişi (Türk Öğrenci: 82 kişi - Yabancı Öğrenci: 10 kişi) olarak belirlenmiştir. Fakültemizde Öğretim Üyesi sayısı 45 kişiye ulaşmış, yeni alınacak Öğretim Üyesi sayısı ise 15 kişidir. Bina ihtiyacını karşılamak için yoğun çalışmalar yaptık.” dedi.

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesinin hem akademik başarıları hem de fiziki imkânları ile öne çıkan bir fakülte olacağını ifade eden Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak’ın ve bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmalar yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.