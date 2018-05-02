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02 Mayıs 2018 18:04

Uşak Üniversitesi tanıtım günleri başladı

Uşak Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen Uşak Üniversitesi Tanıtım Günleri başladı.

Uşak Üniversitesi tanıtım günleri başladı

02 Mayıs 2018 18:04


Uşak ilinde eğitim gören lise öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen ve 10 Mayıs 2018 tarihine kadar sürecek olan tanıtım programının ilk gününde Uşak Üniversitesi, Uşak Fen Lisesi, Sivaslı Dursun Yalım Fen Lisesi ve Ulubey Ümmü Baykan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ağırlandı.


Öğrenciler Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesini ziyaret etti. Üniversitede verilen eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili bilgi alan öğrenciler ayrıca üniversite kütüphanesini, spor kompleksini ve Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezini gezdi.




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