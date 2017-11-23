Törene Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Saim Savaş, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Karahan, Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Karahan yaptığı açılış konuşmasında Tıp Fakültesinde öğrenci olmanın bir ayrıcalık olduğuna dikkat çekerek “Sıfır öğretim üyesinden 38 öğretim üyesine ulaştık, hocalarımızdan 8’i profesör, 4’ü doçent, 26’sı yardımcı doçent. Şu anda 25 öğretim üyemiz hastanemizde sağlık hizmeti vermekte. Mevcut sağlık hizmetlerinin güçlenmesi ve olmayanların açılması önceliğimizdir. Yeni bir fakülte olmamıza rağmen 3 tıbbi konferans gerçekleştirdik. Diğer şehirlere hasta sevkleri azaldı. Temel bilimlerde öğretim üyesi eksiğimiz kalmadı. Şu anda 62 öğrencimiz var. Öğrencilerimizin her derdine derman olmaya çalışıyoruz. Öğrencilerime söz veriyorum, diğer tıp fakültelerinden hiçbir eksiğimiz kalmayacak, biz bu yolda her şeyi yapmaya hazırız.”dedi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran ise yapmış olduğu konuşmada hekimliğe ilk adımın beyaz önlük giymek olduğunu belirterek “Beyaz önlük güzeli, hayrı temsil eder. Zaman çabuk geçer, başlamak bitirmenin yarısıdır. Hekimliğe o temiz, o beyaz önlüğü giyerek başlayacaksınız. Her meslek güzeldir fakat hayata hizmet eden meslekler daha kıymetlidir. Siz hayata hizmet ediyorsunuz, kişinin hayatta kalmasını sağlıyorsunuz. Kaliteli bir hayat sürme ve kazandırma noktasında faaliyet yürüteceksiniz. Bu çok daha değerlidir. Yaptığımız işi düzgün yapmalıyız. Biz hesap verilebilirlik noktasında üzerimize düşenin fazlasını yapacağız. Kutsal bir meslekte ilk adımlarını atan siz yavrularımızı ve ailelerinizi kutluyorum, annemin tabiriyle, Allah tüm yavrularımıza zihin açıklığı versin. Meslek hayatınızda hiçbir ırk ayrımı yapmadan yeminize sadık kalacağınıza inanıyorum. Bu yolda hepinize başarılar diler, saygılarımı sunarım.”dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Tıp Fakültesi öğrencilerinden Gökberk Ural, Baran Özdemir, İsmet Deniz Tabur ve Mustafa Kürşat Topal verdikleri mini konserle konuklara müzik ziyafeti yaşattı.

Tören öğrencilere beyaz önlük giydirilmesi ve toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.