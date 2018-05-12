Uşak Üniversitesinde “Atatürk Modernleşme ve Gençlik” konulu konferans

Konferansta Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan konuştu. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı’nın Atatürkçü Düşünce Topluluğuyla birlikte düzenlediği program Uşak Üniversitesi Mustafa Kemal Paşa Amfisi nde gerçekleşti.

Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan yaklaşan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını anarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün düşüncelerini modernleşme ve gençlikle ilgili anlattı. Faik Ertan konuşmasında, Atatürk’ün doktrinel olmadığını, daha pragmatik daha esnek düşünülerek konjektöre uygun tavırlar sergilediğini, özellikle gençlerin yüzeysel ve duygusal siyasi taraf tutmalardan uzak durarak Atatürk gibi tüm milli ve manevi değerlerimizi derinlemesine öğrenmelerini önerdi.

Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan Atatürk’ün siyasi rekabetlere araç olmamasının altını çizerek özellikle genç neslin bilime ve ilime yönelerek kendilerini yetiştirme suretiyle hakkıyla bir Atatürkçü olabileceklerini ifade etti.

Çok sayıda akademisyen ve öğrencinin katılım sağladığı bu konferans soru cevapla devam etti. Programın sonunda Prof. Dr.Sadiye Tutsak ve Doç. Dr. Barış Metin Atatürkçü Düşünce Topluluğu tarafından konuşmacı Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan’a teşekkür belgesi ve çiçek verdiler.