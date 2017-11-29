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29 Kasım 2017 13:14

Uşak Üniversitesi’nde ’fantastik sinema’ münazarası düzenlendi

Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu Fantastik Sinema üzerinde öğrenciler arasında münazara düzenledi.

Uşak Üniversitesi’nde ’fantastik sinema’ münazarası düzenlendi

29 Kasım 2017 13:14


İletişim Topluluğunun Fantastik sinema dünyasını ele alan ve bu ysene 3. sünü düzenleyen sinema savaşları etkinliği Salı günü Uşak Üniversitesi sinema salonunda gerçekleşti.


Münazaranı İletişim Topluluğu danışman hocası Araştırma Görevlisi Onur Keşaplı üş aşamada yarışmacılara farklı sorular sundu.


Münazarada Radyo Televizyon ve Sinema öğrencisi Umut Uçan, Halkla ilişkiler ve Reklamcılık öğrencisi Nurullah Namaz ve Yeni Medya bölümünden Ömürcan Oğuz üç aşamada yarıştılar ve kendi fikirlerini savunmaya çalıştılar.


İletişim Topluluğunun Danışman Hocası Onur Keşaplı Fantastik Sinemada önemli yeri olan “Yüzüklerin Efendisi” Üçlemesi ve sekiz filmlik “Harry Potter” filmleri üzerinden sorular yöneterek öğrencilerin münazaraya girmesini sağladı. Farklı bölümlerden çok sayıda öğrenci programa katılarak ara sıra üç yarışmacıya sorular yöneltti.


Münazaraya katılan üç öğrenci zaman zaman sorulara uygun önceden hazırlamış oldukları film sahnelerini sinema salonunda oynatarak kendi fikirlerini dile getirdi. Münazaranın sonunda Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü Öğrencisi Nurullah Namaz etkinliği yöneten danışman hocası Onur Keşaplı tarafından birinci olarak seçildi. İletişim Topluluğu tarafından ödüllendirildi.


İletişim Topluluğu Uşak Üniversitesi bünyesinde en aktif topluluklardan biri olarak bu sene Aralık ayında 4. Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivalini de düzenleniyor.




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