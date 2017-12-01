Uşak üniversitesi’nde kariyer tüyoları

Uşak Üniversitesi Kariyer ve Gelişim Topluluğu (karget) Kariyer.net’le beraber Kariyer Tüyoları adlı etkinlik düzenledi.

Uşak Üniversitesi Mustafa Kemal Paşa Amfisinde yapılan etkinliğin başında Kariyer ve Gelişim Topluluk genel koordinatörü Dilek Boz açılış konuşması yaptı. Daha sonra Kariyer.net etkinlik yöneticisi Semih Gümüş konuşmasını sunmuş oldu.

Çeşitli Fakülte ve Bölümlerden katılan öğrencileri de konuşmaya dâhil eden konuşmacı katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Kariyer ve Gelişim Topluluğu (karget) ve Kariyer.net’in ilk defa düzenlemiş oldukları etkinliğin devamında katılımcıların soru cevabıyla ilerlemiş oldu.

Etkinlikte Kariyer.net tarafından katılımcılara katılım sertifikası verildi. Etkinliğin sonunda gelen konuğa teşekkür plaketi takdim edildi ve hatıra fotoğrafı çekilerek program sona ermiş oldu.