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17 Mayıs 2018 09:56

Uşak Üniversitesi’nde oyunculuk atölyesi gerçekleşti

Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğu bünyesinde oyunculuk atölyesi gerçekleştirildi.

Uşak Üniversitesi’nde oyunculuk atölyesi gerçekleşti

17 Mayıs 2018 09:56


Atölyeni 4. Uşak Kanatlı Denizatı Kısa Film Festivali, ana seçici kurul üyesi Cem Yiğit Üzümoğlu yürüttü. Atölye kapsamında ilk gün katılımcılara yoga, ses eğitimi verdi. İkinci gün ise tekrar yoga eğitimi ile başlayıp bedensel çalışmalara yöneldi. Atölye eğitmeni Üzümoğlu Oyunculuğun kendi bedeninizi tanımakla başladığını vurguladı. İkinci günde üniversite öğrencileriyle oyunculuk üzerine soru-cevap şeklinde söyleşi gerçekleştirdi. Atölye ve söyleşiye birçok farklı bölümlerden öğrenciler katılım sağladı.




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