Uşak Valisi Salim Demir’in Kurban Bayramı mesajı

Uşak Valiliğin yapılana yazılı açıklamada Vali Demir şunları dile getirdi. “İslam dinine mensup Müslümanların en önemli ibadetleri arasında yer alan, Hac farizasının yerine getirildiği ve kurbanların kesildiği, bir Kurban Bayramına daha erişmenin mutluluk ve huzurunu yaşıyoruz.

Bu mübarek günlerde, kalbi Allah sevgisi ve hac ibadetini yerine getiriyor olmanın huzuruyla, milyonlarca Müslüman Kâbe’de bir araya gelerek, dualar ederek; birlik ve dayanışmalarını tüm dünyaya göstermektedirler.

Dini unsurlarıyla birlikte, maddi ve manevi dayanışmanın emsalsiz yönleriyle de tüm insanlığa örnek olan bu bayram birbirinden uzak olsa da milyonlarca Müslümanın kalplerinin birlikte attığı müstesna günler arasında yer almaktadır.

Bizler uzun bir geçmişe ve köklü bir medeniyete sahip bir millet olarak; gerek mensubu bulunduğumuz din gerekse sahip olduğumuz medeniyetle, yeryüzünde barışın, huzur ve istikrarın kaynağı olmaya devam edeceğiz.

İşte böyle büyük bir milletin evlatları olarak, başta yakın akraba olmak üzere, şehit yakını ve gazilerimiz, komşularımız, yaşlılarımız, hastalarımız, kimsesizlerimiz de bu güzel günlerin mutluluk ve sevincinden nasibini alsınlar diye her birimiz en yakınımızdan başlamak üzere güler yüzle büyüklerimizi ziyaret etmeli, ellerini öpmeli, küçüklerimizi sevgi ile kucaklamalı, bayramlarını tebrik etmeliyiz.

Bununla birlikte, 15 Temmuz’da milletimizi birbirine düşürüp vatanımızı bölmek isteyenlere karşı gösterdiği onurlu duruşla, şehadete ulaşan vatan evlatlarını rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi de şükranla yad ediyorum. Yüreklere ateş düşüren, birlik ve dirliğimizi zedeleyen terörü bir kez daha lanetliyorum.

Vatanımızın müdafaası için her türlü fedakârlığı göze alan; canını vererek şehit düşen askerler ve polislerimizin mekânları cennet olsun, kahraman gazilerimizden de Allah razı olsun. Her zaman olduğu gibi şehit ailelerimiz ve gazilerimiz ve aileleriyle birlikteyiz, beraberiz, bu müstesna bayramın kıymetli vatan evlatlarımızın hanelerine de sevinç ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.

Bu vesileyle aziz milletimizin ve tüm İslam Aleminin mübarek Kurban Bayramını kutluyor, kamu kurum ve kuruluşlarımızda görev yapan tüm çalışanlarımızın aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve güzel bir bayram geçirmesini diliyor; en kalbi duygularımla Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum.”