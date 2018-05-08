Uşak’ın Corum köyünü dolu ve fırtına vurdu

Uşak Banaz ilçesine bağlı Corum köyünde dün akşamüzeri biranda bastıran ve yaklaşık 10 dakika süren sağanak yağışla birlikte dolu ve fırtına etkili oldu. Köy halkına korku dolu anlar yaşarken afette can kaybı yaşanmadı. Beraberinde ekili alanlar beyaza dönerken köylülerin yapmış olduğu iftar çadırı yıkıldı. Parmak büyüklüğünde yağan dolu ekili arazilerde mahsullere büyük zarar verdi.

İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri tarafından hasar tespit çalışmaların sabah saatlerinden itibaren yapılacağı ve vatandaşın zararlarının karşılanacağı belirtildi.

Önümüzdeki günlerde bu tür hava olaylarının yaşanmasının olasılık dahilinde olduğunu belirten yetkililer vatandaşlardan dikkatli olmalarını istediler.