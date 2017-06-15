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15 Haziran 2017 16:48

Uşak’ta fuhuş operasyonu

Uşak merkezde yapılan fuhuş operasyonunda, 3 kişi gözaltına alınırken, bir yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.

Uşak’ta fuhuş operasyonu

15 Haziran 2017 16:48


Uşak polisi elde edilen bilgi üzerine, para karşılığı fuhuş yapıldığı tespit edilen bir ikameti ve çevresini takibe aldı. Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından konuta baskın yapan ekipler, L.S (29) , A.K (34) ve A.T ( 41) isimli şahısları, para karşılığı F.T.L. isimli kadınla fuhuş yaparken suçüstü yakaladı.


Gözaltına alınan şüphelilerin, yabancı uyruklu F.T.L (33) isimli kadınla 100 TL karşılığında cinsel birliktelik yaşadıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.


3 Şüpheli şahıs hakkında “Fuhşa teşvik ve aracılık etmekten” adli işlem yapılırken, yabancı uyruklu F.T.L (33) isimli kadın sınır dışı edildi.




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