Uşak’ta fuhuş operasyonu

Uşak polisi elde edilen bilgi üzerine, para karşılığı fuhuş yapıldığı tespit edilen bir ikameti ve çevresini takibe aldı. Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından konuta baskın yapan ekipler, L.S (29) , A.K (34) ve A.T ( 41) isimli şahısları, para karşılığı F.T.L. isimli kadınla fuhuş yaparken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, yabancı uyruklu F.T.L (33) isimli kadınla 100 TL karşılığında cinsel birliktelik yaşadıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

3 Şüpheli şahıs hakkında “Fuhşa teşvik ve aracılık etmekten” adli işlem yapılırken, yabancı uyruklu F.T.L (33) isimli kadın sınır dışı edildi.