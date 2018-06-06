Uşak’ta hırsızlık şüphelisi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, bir ikametten hırsızlık olayının şüphelisi olarak yakalanan şahıs, M.Y. adına düzenlenmiş sahte kimlik belgesini gösterdi. Gözaltına alınan şahsın çelişkili ifadelerinden şüphelenen ekipler, parmak izi tespiti yaptığında, ibraz ettiği kimliğin sahte olduğu, şahsın 30 adet hırsızlık, dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı.

Ayrıca şüphelinin hırsızlık suçundan 3 yıl 7 ay, sahtecilik suçundan 5 yıl, parada sahtecilik suçundan 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 10 bin TL adli para cezası olduğu anlaşıldı.

Şahsa “sahte kimlik kullanmaktan” da işlem yapıldıktan sonra cezaevine teslim edildi.