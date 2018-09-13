Uşak'ta öğrenci taşımacılığı yapan servis araçları denetlendi

2017-2018 Eğitim döneminde Uşakta faaliyet gösteren 107 okul servis aracı öğrenim yılı içinde ortalama 6 defa olmak üzere toplamda 602 araç denetlenirken, trafik kural ihlali ve evrak eksikliği bulunan 30 araca 5 bin 642 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Öğrencilerin eğitim hayatları boyunca can güvenliğini sağlamak amacıyla Uşak'taki kurum temsilcileri ile servis hizmetleri sunan esnaf odası yöneticileriyle yapılan görüşme ve talepler doğrultusunda bir araya gelinme kararı alınarak, okul servis araçlarının karışabileceği trafik kazalarını minimize etmek ve taşımacılık faaliyetlerinin disiplin altında tutulmasını sağlamak amacıyla, okul servis araçları ve sürücülerine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Belediye Zabıta ekiplerince kontrol gerçekleştirildi.

Okul servis araçlarına yönelik yapılan kontrollerde 103 araç kontrol edilirken; araçlarda bulunması gereken emniyet kemeri, güvenlik kamera sistemleri, araçlardaki ışıklı ve ışıksız uyarı levhaları, araçların belgeleri, lastik, camlardaki güvenlik tertibatını içeren korumalıklar, araçlarda bulunması gereken malzemelerinin, otomatik kapı düzenekleri kontrollerinin yanı sıra sürücü ve rehber personelinin genel güvenlik ve yeterlilik belgelerinin kontrolleri yapıldı. Yapılan kontrollerde ciddi bir eksikliğe rastlanılmazken tespit edilen eksiklik ile ilgili olarak araç sürücülerine eksiklerini gidermeleri için süre verildi.