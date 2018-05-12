Uşak’ta özel askerler yemin etti

35 engelli birey temsili askerlik için yemin etti.

Uşak Belediyesi, Uşak İl Jandarma Komutanlığı ve Belediye Engelliler Platformu ortaklığında 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle engellilere unutulmaz bir anı bırakıldı. Düzenlenen kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlikler Atapark’ta yapılan asker eğlencesi ve kına merasimiyle devam etti. Müzikler eşliğinde oynayan ve askere gitmenin coşkusunu doyasıya yaşayan engelli askerler gönüllerince doyasıya eğlendi. Uşak İl Jandarma Komutanlığı’nda kamuflajlarını giyen engelli bireyler, Türk Bayraklarına ellerini koyarak temsili askerlik için yeminlerini etti.

Bir gün boyunca askerlik yapacak engelli bireyler şiirler okudu. Davul zurna eşliğinde ikramların verildiği organizasyonda, Uşak Vali Yardımcısı Sait Topoğlu, Belediye Başkan Vekili Hakan Uludağ ve J. Albay Yalçın Baysal tarafından askerlere künyeleri verildi.

Engelli bireylerin askerlik heveslerini almalarını, yaşama sevincini arttıran bu tarz projelerle onları mutlu etmeyi hedeflediklerini belirten Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Uludağ, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Uludağ, “Onlar bizlere Allah’ın en kıymetli emanetleri. Oldukça kıymetliler. Ve onların bir tebessümü için ne yapılması gerekiyorsa bizler hazırız. Engelliler Platformumuza, dernek başkanlarımıza ve Uşak İl Jandarma Komutanlığımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.” açıklamalarında bulundu.

Engelliler Platformu Başkanı Salih Küçük, Uşak Belediyesi, Belediye Meclisi Engelliler Komisyonu ve Engelliler Platformu öncülüğünde engellilere yönelik hizmet veren bütün sivil toplum kuruluşlarının ortaklığında güzel bir haftanın organize edildiğini kaydetti. Küçük, “Engelli kardeşlerimizin içinde vatani görevlerini yapamamak bir ukde kalıyordu. Düzenlenen etkinlik onları çok motive ediyor ve hayata bağlanmalarını sağlıyor. Bu nedenle Sayın Belediye Başkanımıza, Platforma destek veren tüm derneklerimize ve özellikle İl Jandarma Komutanlığımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Organizasyon nedeniyle teşekkürlerini ileten vatandaşlardan Recep Peker ise, “Yeter ki engel bizim içimizde olmasın. Harika bir sosyal etkinlik. Tebrik ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Engellileri hayata bağlayan bir proje olduğunu ifade eden Mehmet Aktaş da engelli bireyler de olsa askerliğin kutsal olduğunu belirterek güzel bir çalışma olduğunu paylaştı.

Törene 35 engelli askerin aileleri de katıldı.