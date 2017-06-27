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27 Haziran 2017 16:16

Uşak’ta Ramazan Bayramı etkinlikleri

Uşak’ta protokol belediye iştiraki Tiritoğlu Parkı Çayzadede vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaştı.

Uşak’ta Ramazan Bayramı etkinlikleri

27 Haziran 2017 16:16


Bayramlaşma törenine Vali Ahmet Okur ile birlikte, Uşak Milletvekilleri Alim Tunç, Mehmet Altay, Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Uşak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar, il protokolü, daire amirleri, emniyet mensupları, askeri personel, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Keyifli anların yaşandığı bayramlaşma programında, çaylar yudumlandı ve sohbet edildi.


Bayramlaşma törenin ardından Vali Ahmet Okur, eşi Hatice Nur Okur ile birlikte Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü, Uşak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.




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