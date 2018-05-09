Uşak’ta servis araçları denetlendi

Uşak merkezde bulunan Kemalöz Mahallesi pazar yerinde, il merkezinde bulunan okullara öğrenci taşımacılığı yapan servis araçları, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trafik Zabıta Amirliği ekipleri tarafından incelendi. İncelemede emniyet kemeri, araçlardaki ışıklı ve ışıksız uyarı levhaları, sürücü ve rehber personeli genel güvenlik kontrolleri, yeterlilik belgeleri, araçların belgeleri, lastikler, camlardaki güvenlik tertibatlı olan korumalıklar, araç içi güvenlik kameraları ve otomatik kapı düzenekleri baştan aşağıya kontrol edildi. Yapılan kontrollerde araçlar, sürücüler ve rehber personel de ciddi bir eksiklik görülmediği, tespit edilen basit eksiklikler konusunda da sürücülere gerekli uyarıların yapılıp süre verildiği belirtildi.