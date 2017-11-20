Uşak’ta sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor

Mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların yaşandığı Uşak ve çevresinde, 20.11.2017 Pazartesi gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile birlikte yağışlı sistemin etkisinde kalacağı tahmin edildiği söylendi. Soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların hissedilir derecede 6-12 derece azalacağı belirtilirken, mevsim normallerinin altına inmesinin de muhtemel olduğu açıklandı. Uşak ve çevresinde bugünden itibaren havanın parçalı yer yer çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin edilirken, yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde kar şeklinde olması bekleniyor.

Beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, meteorolojik uyarı ve raporların dikkatle takip edilmesi gerektiği söylenildi.