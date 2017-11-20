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20 Kasım 2017 15:34

Uşak’ta sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, Uşak ve çevresinde sıcaklıkların 6 ila 12 derece düşeceği, yer yer kar yağışı olacağı bildirildi.

Uşak’ta sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor

20 Kasım 2017 15:34


Mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların yaşandığı Uşak ve çevresinde, 20.11.2017 Pazartesi gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile birlikte yağışlı sistemin etkisinde kalacağı tahmin edildiği söylendi. Soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların hissedilir derecede 6-12 derece azalacağı belirtilirken, mevsim normallerinin altına inmesinin de muhtemel olduğu açıklandı. Uşak ve çevresinde bugünden itibaren havanın parçalı yer yer çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin edilirken, yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde kar şeklinde olması bekleniyor.


Beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, meteorolojik uyarı ve raporların dikkatle takip edilmesi gerektiği söylenildi.




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