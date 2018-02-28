Diğer
Kategoriler
28 Şubat 2018 09:24

Uşak’ta Türk müziği il yarışmaları gerçekleşti

Uşak’ta Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünüzce Türk Müziği İl seçmeleri gerçekleştirildi.

Uşak’ta Türk müziği il yarışmaları gerçekleşti

28 Şubat 2018 09:24


Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2018 yılı Kültür ve Sanat Yarışmaları kapsamında Türk Müziği İl seçmeleri Uşak Gençlik Merkezinde gerçekleşti.


Yarışma kızlar ve erkekler olarak iki farklı yaş gurubunda düzenlendi.Kızlar gurubunun 18-23 yaş kategorisinde Meltem Sezer 90.6 puanla birinciliği, İlknur Sayanlı 79 puanla ikinci ve Saadet Kaçan ile Elif Çatmadım 77.3 puan toplarken ortak üçüncülüğü elde ettiler.


Erkeklerin 18-23 yaş kategorisinde Enes Görgülü 88 puan toplayarak birinci oldu. Mevlüt Sirgeligil 85 puanla ikinci ve Harun Can 78 puanla üçüncü oldu.


24-29 yaş gurubunun kızlar kategorisinde Özge Şahin 94.3 puanla birinciliği elde etti. Erkeklerde ise Anıl Ar 90.3 puanla birinci ve Taha Kermani 71.3 puanla ikinciliği kazandılar.


Yarışmaya canlı ifada bulunan Müzisyen Ayhan Aydın, Kudret Atalay ve Galip Eşmeli eşlik ettiler. Yarışmanın sonunda dereceye giren yarışmacılara Madalya ve Başarı Belgesi takdim edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER UŞAK HABERLERİ
UŞAK HAVA DURUMU
7
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    7°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    11°C
  • Pazar
    Hafif Yağmurlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-otomasyon.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç