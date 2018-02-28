Uşak’ta Türk müziği il yarışmaları gerçekleşti

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2018 yılı Kültür ve Sanat Yarışmaları kapsamında Türk Müziği İl seçmeleri Uşak Gençlik Merkezinde gerçekleşti.

Yarışma kızlar ve erkekler olarak iki farklı yaş gurubunda düzenlendi.Kızlar gurubunun 18-23 yaş kategorisinde Meltem Sezer 90.6 puanla birinciliği, İlknur Sayanlı 79 puanla ikinci ve Saadet Kaçan ile Elif Çatmadım 77.3 puan toplarken ortak üçüncülüğü elde ettiler.

Erkeklerin 18-23 yaş kategorisinde Enes Görgülü 88 puan toplayarak birinci oldu. Mevlüt Sirgeligil 85 puanla ikinci ve Harun Can 78 puanla üçüncü oldu.

24-29 yaş gurubunun kızlar kategorisinde Özge Şahin 94.3 puanla birinciliği elde etti. Erkeklerde ise Anıl Ar 90.3 puanla birinci ve Taha Kermani 71.3 puanla ikinciliği kazandılar.

Yarışmaya canlı ifada bulunan Müzisyen Ayhan Aydın, Kudret Atalay ve Galip Eşmeli eşlik ettiler. Yarışmanın sonunda dereceye giren yarışmacılara Madalya ve Başarı Belgesi takdim edildi.