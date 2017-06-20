Uşak’ta üniversiteli genç kalbinden bıçaklandı

Uşak Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi olan Royal Cumayev, arkadaşı tarafından sokak ortasında kalbinden bıçaklandı. Cumayev, ağır yaralı olarak Uşak Kamu Hastaneleri Birliği Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirildi.

Acil hekimlerinin iki kez başarılı müdahalesinden sonra hayata yeniden ’merhaba’ diyen Cumayev’i Kalp Damar Cerrahı Op. Dr. Murat Yanar ameliyata aldı. Başarılı geçen operasyon sonrası hayata yeniden dönen genç, iki gün yoğun bakımın ardından servise çıkarıldı.

Operasyonu gerçekleştiren Dr. Yanar yaptığı açıklamada, "Mevcut vakada hastamız acil servise hayati bulguları oldukça zayıf olarak gelmiş, orada ilk yardım ve acil tıp uzmanı tarafından gerekli olan ilk tetkik ve tedavi başlanmış ve tarafıma haber verilmesini müteakiben hasta acil serviste hızlı bir şekilde değerlendirilip, acil olarak ameliyata alındı. Bütün bu işlemler 10-15 dakika içinde gelişti. Zaten hastanın hayatını da kurtaran bu hız olmuştur. Anestezi uzmanı tarafından özellik gerektiren solunum cihazına bağlanarak, hasta tarafımca opere edilmiştir. Hastanın sol akciğer boşluğundan yaklaşık 3 litre kan boşalttık. Kalbin sol karıncığı ön yüzünde delici kesici alet ile yaralanması mevcuttu ve yaralanma bölgesini uygun cerrahi teknik ile onardık. İki günlük yoğun bakım tedavi sürecinden sonra servise alınan hastamızın genel durumu iyi olup yakında taburcu olacak" dedi.

Hayata yeniden ’merhaba’ diyen Cumayev ise, "Tanıdığım bir arkadaşım beni aradı, neredesin dedi. Yerimi söyledim geldiğinde koşarak üstüme atladı. Bu arada ben bıçaklandığımın farkına varmadım. Sonra yanımdaki arkadaşlara ’her şey güzel olacak’ dedim. Gerisini pek hatırlamıyorum gözlerimi burada açtım. Neler yaşadığımı anlattılar. Yaşamak her şeye rağmen güzel. Tüm doktor ve hastane personelinden Allah razı olsun. Beni üçüncü kez hayata döndüren tüm acil ve kalp damar servisi hekim, hemşire ve çalışanlarına ne kadar teşekkür etsem azdır" diye konuştu.

Öte yandan, bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren Azerbaycan uyruklu öğrenci Orkhan S. olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Orkhan S. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.