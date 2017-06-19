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19 Haziran 2017 17:29

Uşak’ta yaşayan İranlı kadın intihar etti

Uşak’ta yaşayan İran uyruklu kadın, girdiği bunalım sonucu kaldığı evin beşinci katından atlayarak canına kıydı.

Uşak’ta yaşayan İranlı kadın intihar etti

19 Haziran 2017 17:29


Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Aybey Mahallesi Şehit Ali Rıza Horasan Caddesi üzerindeki bir binada meydana geldi. İran uyruklu Afsaneh Najafisarpiri (33) isimli kadın, iddiaya göre oturduğu binanın beşinci katından kendini aşağıya attı. Ağır yaralanan kadın, olayı gören mahalle sakinlerinin 112 Acil yardım ekiplerini çağırması üzerine hastaneye kaldırıldı. Najafisarpiri, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Hayatını kaybeden Afsaneh Najafisarpiri’nin evli ve bir çocuğu olduğu öğrenilirken, kadının İran’da kalan çocuğunu göremediği için bunalıma girdiği öne sürüldü.


Najafisarpiri’nin cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.




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