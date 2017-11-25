Uşak’ta yeni pazar yeri için geri sayım başladı

Uşak Belediyesi şehrin farklı bölgelerindeki ihtiyaçları giderecek yenilikçi çalışmalar ortaya koymaya devam ediyor. Bu kapsamda pazar yeri ihtiyacını ancak uzak bölgelerde kurulan pazarlarla karşılayabilen ve aksaklıklar yaşayan Fatih Mahallesi sakinleri için yapılacak yeni pazar yeri yıl başına kadar hizmete açılacak.

Alan incelemesinde bulunan ve çalışmalardaki son durum hakkında bilgi alan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Fatih Mahallesi’nin eksiklerinin giderildiğini belirtti. Tüm şehirde önemli hizmetler ortaya koyulduğunu aktaran Cahan, "Mahallemizde kapalı pazar yeri ciddi bir ihtiyaçtı. Bizler de bu konuyla ilgili vatandaşlarımıza söz vermiştik. Her yıl Laleli Cami’nde yaptığımız iftarlarımızda ana gündem maddemiz bu pazar yeriydi. Ve çok şükür temelini attık, üst iskeleti tamamlanıyor ve yıl başı gibi de çalışmalarımızı bitireceğiz." dedi.

Pazarın yapılacağı günü manavlar ile stişare ederek belirleyeceklerine değinen Cahan, "Buraya pazar yeriyle birlikte modern bir görünüm de katacağız. Elektrik hatları yer altına alınıyor. Sonrasındaysa yol ve kanal çalışmaları yapılacak ve etrafında kalan park alanlarını da düzenleyeceğiz." açıklamalarında bulundu.

Çalışmaların bölgeye ekonomik anlamda da değer katacağını paylaşan Başkan Cahan, kentin bulunduğu noktanın örnek gösterildiğini anımsattı. Mahalle sakinleri ise çalışmalardan memnun olduklarını, il genelinde çok iyi faaliyetlerin ortaya çıkartıldığını dile getirdi.

Hizmetlerle bölgenin yeni bir yapıya kavuştuğunu kaydeden mahalle sakinleri "Çarşamba pazarı bize uzaktı. Ortada kalmıştık. Allah razı olsun başkanımızdan bizi büyük bir dertten kurtardı. Pazar yerinin kapalı olması da oldukça iyi. Yaz kış sorun yaşamadan ihtiyaçlarımız karşılanabilecek. Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Şehrimizin geldiği noktadan gururluyuz" ifadelini kullandı.