Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2018 23:35

Uşak’ta zincirleme kaza; 6 yaralı

Uşak’ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 1’i ağır toplam 6 kişi yaralandı.

Uşak’ta zincirleme kaza; 6 yaralı

20 Haziran 2018 23:35


Kaza D-300 Karayolu üzeri Hacıkadem kavşağında meydana geldi. Edinile bilgiye göre, Nuri Gençtürk idaresindeki 34 JP 7187 plakalı kamyon İzmir yönüne doğru seyir halindeyken Uşak çıkışında bulunan Hacıkadem kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen araçlara duramayarak arkadan çarptı. Kamyonun 5 aracı önüne katarak bir süre sürüklediği kaza sonucunda otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralıların birinin hayati tehlikesi bulunurken, diğer yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


Güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER UŞAK HABERLERİ
UŞAK HAVA DURUMU
22
°
C
  • Perşembe
    22°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç