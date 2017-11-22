Uşak’taki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Uşak polisi il genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen E.A., M.K. ve R.K. isimli şahısları teknik takibe aldı. Bu kapsamda takip edilen şahıslardan R.K.’nin bir turizm firmasının kargo hizmetlerini kullanılarak İzmir’den Uşak’a uyuşturucu nitelikli hap getireceği bilgisi alındı. Söz konusu kargoyu almaya gelen B.O. ve araçla şahsı getiren hedef şahıs R.K., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şahısların aldığı kargo paketi incelendiğinde; içerisinde 998 adet uyuşturucu nitelikli extacy hap ele geçildi. R.K. isimli şahsın yapılan ikamet aramasından 1 adet uyuşturucu nitelikli extacy hap ve 2 gram esrar maddesi de ele geçirildi.

Operasyon kapsamında şahsılarla irtibatlı olan Ö.A. ile takip edilen E.A. ve M.K. isimli şahıslarda, olayla bağlantılı olan İzmir ilinde uyuşturucu nitelikli extacy hapları temin edip Uşak’a gönderen ve İzmir’de ikamet eden O.K. isimli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon genelinde toplamda gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında “Uyuşturucu Madde Kullanmaktan” işlem yapılırken, yakalanan şahıslar üzerlerinden de toplam 15 adet uyuşturucu nitelikli extacy hap ve 42 gram esrar maddesi ele geçirildi.

R.K., E.A., M.K., O.K. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, B.O. ve Ö.A. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.