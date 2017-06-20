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20 Haziran 2017 15:28

UTSO 2017 Haziran olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) aylık olağan meclis toplantısı, UTSO Meclis Üyelerinin katılımıyla oda hizmet binasında gerçekleştirildi.

UTSO 2017 Haziran olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi

20 Haziran 2017 15:28


Mayıs ayı meclis kararlarının değerlendirilmesinin ardından, mesleki sorunlar ve dilek ve temenniler görüşüldü. Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, son bir aydaki oda faaliyetlerini değerlendiren bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında Türkiye Bankalar Birliğinin 2017 Ocak-Nisan dönemi çek istatistiklerindeki sehven yaptığı yanlışlığa değindi. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine istatistiki verileri tekrar incelemeleri için başvuruda bulunduklarını, incelemeler sonucu oranın %3,3 iken %26 olarak sehven hesaplandığını tespit edilerek düzeltildiğini ve doğru istatistiklerin Türkiye Bankalar Birliği web sayfasından kamuoyuna duyurulduğunu belirtti.


Kandemir konuşmasında ayrıca, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında gerçekleştirecek , 3 yıl sürecek URGE projesinden bahsetti. Kandemir; “16 gıda firmasının başvurduğu projede, Uşak’ta ki gıda sektörünün dış ticaret kapasitesinin geliştirilmesini amaçlanmaktadır. e-oda uygulaması ile üyelerinin emek ve zaman kayıplarını da en aza indirmeyi hedefliyoruz. Üyelerimizin çıkarlarını her açıdan düşünerek, hizmet odaklı çalışmaya devam ediyoruz. Web sayfamızdaki e-oda uygulaması ile; UTSO üyeleri, aidat ödemeleri yanı sıra faaliyet belgesi, oda kayıt belgesi, ihale durum belgesi ve borç durum belgelerini internet üzerinden online alabilecek, İnternet üzerinden vereceğimiz bu belgeler, mükelleflerimizin işlemlerinin yaklaşık yüzde 70’in i oluşturuyor’’ dedi.




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