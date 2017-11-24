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24 Kasım 2017 09:51

11 ayda 4 ton eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11 ayda düzenlenen operasyonlarda toplam 4 ton eroin ele geçirildi.

11 ayda 4 ton eroin ele geçirildi

24 Kasım 2017 09:51


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Kurubaş mevkiinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine tıbbi atık taşıma aracı durdurulduğu belirtildi. Araçta, ‘Efes’ isimli narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, 880 paket halinde 457 kilogram eroin ele geçirildi.


İl merkezinde bir kamyonette yapılan aramada ise 96 paket halinde 49 kilo 970 gram eroin maddesi ele geçirildi.


Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili toplam 14 şahsın gözaltına alındığı belirtildi.


Öte yandan, 1 Ocak-23 Kasım 2017 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda ise toplam 4 ton eroin maddesi ele geçirildiği bildirildi.




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