15 Temmuz programında gözyaşları sel oldu

YYÜ Cengiz Andiç Konferasn Salonunda düzenlenen programa, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, MİDDER Genel Başkanı Serhat Çağ, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Van Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımının gösterileri, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Kur’an-I Kerim tilaveti ile devam etti. Programda açılış konuşmasını yapan MİDDER Van Şube Başkanı Ahmet Yertürk, 15 Temmuz’da emperyalist güçlerin, Türk halkının direnişi ve silahlı kuvvetlerinin üstün gayreti karşısında bir kez daha yenildiğini ifade ederek, “O gün tüm dünya anladı ki; Türkiye’de Çanakkale ruhu yeniden canlanmıştı. Kahraman milletimizi toplar, uçaklar sindirememişti. Ben tekrar 15 Temmuz’da şehit olanlara Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, karaman gazilerimize de acil şifalar diliyorum” dedi.

MİDDER Genel Başkanı Serhat Çağ ise iki günlük Van ziyaretlerinde farklı programlar hazırladıklarını belirterek, “Dün "MİDDER Mehmetçik’e Yazıyor" adlı mektup kampanyasını Van-Şişli Öğretmenevi’nde kurulan stantla başlattık. "Gençlik Mehmetçik’e Yazıyor" isimli mektup kampanyasını başlattıklarını belirten MİDDER Genel Başkanı Çağ, "Gençlik Mehmetçik’e yazıyor kampanyası nedeniyle Van’a geldik. Türkiye’nin birçok ilinde gençlik kollarımız bu programları organize etti. Fırat Kalkanı’ndan sonra, Afrin Harekatı’nda da destan yazan Mehmetçiklerimize destek olmak amacıyla kalplerinden dökülen kelimeleri kağıda yansıtıp Mehmetçik’e göndereceğiz. Bu günde yine güzel bir program hazırlandı. Ben programların hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe de, Kürdü Türküyle, Lazı Çerkeziyle herkesin her zaman canını vermeye hazır olduğunu vurgulayarak, “FETÖ ve yandaşlarının gerçek yüzü, 15 Temmuz’da ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir sözü ile halk sokağa çıktı ve hain FETÖ ile yandaşlarını püskürttü. Yaklaşık 250 şehidimiz oldu. Ben tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet kederli ailelerine sabırlar diliyorum” şeklinde konuştu.

Şiirlerin okunduğu, tiyatro gösterilerinin sunulduğu programda Meryem Yertürk tarafından okunan ‘Baba darbe nedir?’ adlı şiir herkesi ağlatırken, ikiz şehitlerin babası Hacı Ali Oruc’un konuşması ise salonda gözyaşlarının sel olmasına sebep oldu. Şehit olan Derik Kaymakamı M. Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk’ün konuşması ile devam eden program plaket takdimi ile sona erdi.