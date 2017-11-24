24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Çatak Yatılı Bölge Ortaokulunda düzenlenen programa; Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, eşi Demet Akgül, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, ilçede görevli kamu kurum müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Programda bir konuşma yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Akgül, öğretmenlik mesleğinin kutsallığına dikkat çekerek, "Gelecek nesillerimizi yetiştiren fedakâr öğretmenlerimizin bu anlamlı gününü kutluyorum. Özellikle köylerdeki öğretmenler, hem öğretmen hem doktor hem eserine kıymet biçilemeyen varlık hem de kendini tüketerek etrafını aydınlatan mumdur. Bu bağlamda omuzlarında geleceğimizi taşıyarak büyük fedakârlıklar yapan öğretmenlerimizi takdir ediyor, meslek hayatlarında başarılarının devamını diliyorum" dedi.