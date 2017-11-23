24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları

Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli de, geleceğimizi şekillendiren ve ahlaklı nesillerin yetişmesinde etkin rolü bulunan öğretmenlerin "24 Kasım Öğretmenler Günü"nü kutladığını söyledi. Öğretmenlerin her türlü övgüye ve takdire layık olduğunu dile getiren Çiçekli, "Milletçe öğretmenlerimize şükran ve minnet borçluyuz. İlk emri ‘oku’ olan ve ‘bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ anlayışına sahip bir dinin mensupları olarak öğretmenlerimize olan şükran borcumuzu hiçbir zaman layıkıyla ödeyemeyeceğimizin farkındayız. Ülkemizin kalkınmasında ve müreffeh yarınlarımız için fedakarca hizmet eden öğretmenlerimizin her zaman yanında yer aldık, almaya da devam edeceğiz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın iyi ortamlarda eğitimlerini sürdürmeleri için Edremit Belediyesinin tarihinde ilk defa bizim dönemimizde okullarda 250 bin TL’lik bakım ve onarım çalışması yapılarak, temizlik malzemesi desteği verildi. Bununla sınırlı kalmayan desteklerimiz; kitap dağıtımı ve sosyal etkinliklerle devam ediyor. Büyük fedakarlıklarla eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren, bir toplumun şekillenmesinde önemli görevler üstlenen değerli öğretmenlerimizin gününü kutlarım” dedi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk ise, eğitimin toplumların gelişmesinde, yükselmesinde en önemli araç, öğretmenlerin de bu anlamda en büyük güçleri olduğunu söyledi. Cemil Öztürk, “En onurlu mesleklerden biri olan öğretmenlik; emek, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygındır. Öğretmenlerimiz; ülkemizi gelecekte yeni ufuklara taşıyacak olan çocuklarımızı her türlü bilgi ve beceri ile donatan, kutsal bir mesleğin mensuplarıdır. Ülkemizin istikbali, öğretmenlerimizin yaktığı eğitim meşalesi ile daha da aydınlık olacaktır. Bu duygularla başta ilimiz ve ilçemizdeki öğretmenler olmak üzere, ülkemizin her köşesinde görevlerini layıkıyla yerine getirmeye çalışan, çocuklarımızın ve dolayısıyla ülkemizin geleceğini şekillendiren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı da; gelecek nesillerin yetişmesinde, olgunlaşmasında, fikir ve irfan sahibi olmalarında hayati bir rolü olan öğretmenlerin "24 Kasım Öğretmenler Günü"nü kutladığını belirtti. Doğramacı, "Önce kalpleri imar ve inşa eden, sonra akla hitap eden öğretmenlerimizin emekleri ve özverileri sayesinde milletimiz kutlu yürüyüşünü azimle sürdürmektedir. Çağın istikametini doğru okuyacak nesiller, öğretmenlerimizin elinden çıkmakta ve memleketimizin farklılıklarının nasıl büyük bir zenginlik olduğunu öğrencilerimize en iyi öğretmenlerimiz aktarmaktadır. Bizler de donanımlı ve ahlaklı nesillerin yetişmesi için eğitim alanında projeler geliştirerek, ilim yolunda öğretmenlerimizin yanında oluyoruz. Bu vesileyle ülkemizin her köşesinde büyük fedakarlık örneği sergileyen, özverileriyle gönüllerimizde müstesna yer edinen ve milletimizin geleceğini ilmek ilmek ören öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.