24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları

Vali Murat Zorluoğlu, yayınladığı mesajda, “Ülkemizin kalkınması, gelişmesi ve daha müreffeh hale gelerek çağdaş ülkeler arasında hak ettiği yerini alması, ancak ve sadece sizlerin fedakârca bilgi üretmeniz ve çocuklarımıza, gençlerimize aktarmanızla mümkün olabilecektir. Dolayısıyla, sizler dün olduğu gibi bugün de değişimin, gelişimin, yenilenmenin ve daha ileri hedeflere doğru yürümenin anahtarı durumundasınız. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ‘Milletleri kurtaracak olanlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir’ diyerek medeniyet yarışında en önemli gücün siz öğretmenlerimiz olduğuna işaret etmiştir. Dünyadaki dönüşümü takip edebilen, demokrasi ve adalet duygusu gelişmiş, milli ve manevi değerlerini bilip onlara sahip çıkan, erdemli, hoşgörülü, insani değerlere bağlı, sorgulayıcı ve araştırmayı ilke edinmiş bireyler yetiştirme hedefimize, sizlerin gayret ve fedakârlıkları olmadan ulaşabilmemiz mümkün değildir. Bu duygularla sevgi, emek ve özveri ile yeni nesillere rehberlik eden siz değerli öğretmenlerimin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” dedi.

Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Özcan ise, toplumların refahı, kalkınması ve huzuru için en önemli mesleklerin başında öğretmenlik geldiğini belirterek, “Özverili, fedakar ve gayretli öğretmenler, yavrularımızın sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılmasında çok hayati bir görev ifa ederler. Geleceğimiz çocuklarımıza, çocuklarımız da öğretmenlerimize emanettir. Bir öğrenciye ilham olan bir öğretmen, o öğrenciyle birlikte ailesini, çevresini ve onların da nesillerini dolaylı olarak etkileyebilme imkanına sahiptir. Bu düşüncelerle başta Bahçesaray’ımızın fedakar öğretmenleri olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, meslek hayatlarında nice yavrumuza ışık olmalarını diliyorum” ifadelerini kullandı.