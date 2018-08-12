39 yıl sonra bir araya geldiler

Eski Ticaret Lisesinin yerinde yapılan Şişli Öğretmenevinde 39 yıl sonra bir araya gelen mezunlar, burada hasret gidererek eski günlerini yad ettiler. Ardından Edremit’e geçerek ayran aşı ve Van balığı yeyen eski mezunlar, Akdamar Adası’na geçtiler. Burada da yenilen çiğköfte sonrası içilen semaver çayı eşliğinde güneşin batışını izleyen eski mezunlar, uzun uzun sohbet etme fırsatı da buldu.

Sosyal medya üzerinden organize olan ve geleneksel hale getirdikleri buluşmanın 11.’sini 40 kişilik katılımla gerçekleştirdiklerini belirten Kadri Salaz, "Van Ticaret Lisesi 1978-79 mezunları olarak sık görüşme imkanı bulamıyorduk. Arkadaşlarımızla bir araya gelmenin heyecan ve mutluluğunu yaşadık. Organizasyon çok güzel oldu. Arkadaşlarımızın birçoğu aile olmuş, çoluk çocuğa karışmış. Anılarımızı tazeledik, güzel memleketimiz Van ile ilgili sohbetler yaptık. Geleneksel hale gelen buluşmamızın amacı, arkadaşlar arasında sevgi bağlarını güçlendirmektir. Bu sevgi, saygı ve dostluk bağlarının eşlerimiz ve çocuklarımız tarafından da sürdürülmesini istiyoruz. İnşallah seneye 40. yıl buluşmamızı gerçekleştireceğiz” dedi.