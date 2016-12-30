50 saniyede gözlüğe son

Türkiye’de A sınıfı hizmet sunan 12 göz merkezden biri olan Urartu Göz Merkezinde, ‘No Touch Laser’ teknolojisi ile 50 saniyede gözlüklerden ve kontakt lenslerden kurtulma imkanı sunuyor.

Açıklamalarda bulunan Urartu Göz Merkezi Başhekimi Op. Dr. Atilla Yazıcıoğlu; miyop, hipermetrop, astigmat ve yakın görme bozukluğu gibi tedavilerde kullanılan No Touch Laser teknolojisi ile maksimum 50 saniye içerisinde gözlük ve kontakt lenslerden kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi. Dünyada 35 yıldır kullanılan Excimer Laser yönteminin bugüne kadar yaklaşık 37 milyon insana uygulandığını belirten Op. Dr. Yazıcıoğlu, “Ülkemizde bu cerrahi yöntemini uygulayabilen 12 merkezden bir tanesiyiz. Burada bu cerrahi yöntemi en çok miyop hastalarına uyguluyoruz. Türkçe anlamı ‘göze dokunmadan’ tedavi anlamına gelen ‘No Touch’ teknolojisini ilimize getirdik. Bu teknikle göz kuruluğu daha az olurken, klasik zar kaldırma yönteminde zarın kırışması ya da altında iltihap oluşması gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Ancak ‘No Touch’ yönteminde böyle bir sorun yaşanmamaktadır. Ayrıca tedavi sırasında hastanın gözünü oynatması da herhangi bir soruna neden olmamakta ve tedavi devam etmektedir” dedi.

‘No Touch’ Laser tedavi yönteminde üst yaş sınırı olmadığını ifade eden Yazıcıoğlu, “Bizler bu yöntemi 18 yaş üzerindeki kişilere; miyop, astigmat, hipermetrop, korneası ince olan kişilere, cross tedavisi ile birlikte keratokunus hastalarına, kornea nakli geçirmiş ama astigmatı düzelmemiş hastalara ve katarakt ameliyatından sonra göz numarası sıfırlanmamış hastalarımıza uygulayabiliyoruz. Göze hiçbir şekilde temas etmiyoruz. Bu cerrahi yöntemi uygularken herhangi bir bıçak kullanımı yok. Göz çizilmiyor, kesilmiyor. Gözden herhangi bir parça çıkarılmıyor ve ince göz dokusuna uygulanabiliyor” diye konuştu.

Bu tedavi yönteminde sadece hastanın yanıp sönen yeşil bir ışığa 50 saniye süreyle bakmasının yeterli olduğunu da sözlerine ekleyen Yazıcıoğlu, “Tedaviden bir hafta sonra hastamız ister havuza ister denize girebiliyor. Bu işlem maksimum 50 saniye sürüyor ve hastamızı hemen taburcu edebiliyoruz. 2 gün ağrı ve batma hissediyor. Daha sonra bunlar azalıyor. Hastamız bir hafta içerisinde sosyal yaşamına dönebiliyor. Bu yöntemin uygulandığı 12 merkezden bir tanesiyiz. Burada 6 uzman hekimimizle Türkiye’de sayılı A grubu göz merkezlerinden biri olarak hizmet vermekteyiz. Elimizden geldiğince de teknolojinin imkânlarından hastalarımız faydalandırıyoruz. Bugüne kadar ciddi sayıda ameliyat gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.