8 ayda 5 bin 319 göçmen sınır dışı edildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığına yönelik sürdürdüğü çalışmalar aralıksız devam ediyor. 8 aylık sürede 246 olaya müdahale eden jandarma ekipleri, organizatörlük yapan 124 şahıs hakkında adli işlem yaptırdı. 39 organizatörün tutuklanarak cezaevine konulduğu olaylarda yakalanan değişik uyruklardaki 5 bin 319 yasadışı göçmen ise sınır dışı edildi.

Ayrıca, 16-17 Ağustos 2018 tarihlerinde müdahale edilen 2 olayda ise, 55’i Pakistan, 58’i Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 133 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yakalanan göçmenler, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.