Afrin kahramanlarından Şehit Rıdvan Çevik’e vefa

Bulundukları birlikten özel bir araçla yola çıkarak şehidin memleketi Van’ın Erciş ilçesine gece gelen Afrin kahramanları, şehit arkadaşlarının ailesi tarafından evlerinde karşılandı. Duygu dolu anların yaşandığı buluşmada, şehidin anne ve babasının tek tek elini öpen kahramanlar, daha sonra silah arkadaşlarının mezarını ziyaret ederek Kuran okuyup, hep birlikte dua etti.

Şehit Rıdvan Çevik’in babası Zeynalabidin Çevik, şehit oğlunun silah arkadaşlarının kendilerini ve oğlunun kabrini ziyaret etmesinden ötürü buruk bir mutluluk yaşadığını söyledi. Oğlunun silah arkadaşlarına ayrı ayrı teşekkürlerini ileten Çevik, “Rıdvanımın silah arkadaşlarının ziyaretleri, bizleri mutlu etmiştir. Allah kendilerinden binlerce kez razı olsun. Allah acılarını göstermesin. Acılar paylaştıkça azalır. Şehidimin arkadaşlarının her birini kendi evladım gibi bağrıma basıyorum. Bizlerin acısını paylaştılar. Rıdvanımın kokusunu getirdiler. Vatan sağ olsun’’ dedi.

Afrin kahramanları, daha sonra geldikleri özel araçla birliklerine hareket etti.