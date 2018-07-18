Diğer
Kategoriler
18 Temmuz 2018 15:46

Afrin kahramanlarından Şehit Rıdvan Çevik’e vefa

Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında 1 Mart 2018 tarihinde şehit olan Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik’in silah arkadaşları, şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, arkadaşlarının mezarı başında Kuran okudu.

Afrin kahramanlarından Şehit Rıdvan Çevik’e vefa

18 Temmuz 2018 15:46


Bulundukları birlikten özel bir araçla yola çıkarak şehidin memleketi Van’ın Erciş ilçesine gece gelen Afrin kahramanları, şehit arkadaşlarının ailesi tarafından evlerinde karşılandı. Duygu dolu anların yaşandığı buluşmada, şehidin anne ve babasının tek tek elini öpen kahramanlar, daha sonra silah arkadaşlarının mezarını ziyaret ederek Kuran okuyup, hep birlikte dua etti.


Şehit Rıdvan Çevik’in babası Zeynalabidin Çevik, şehit oğlunun silah arkadaşlarının kendilerini ve oğlunun kabrini ziyaret etmesinden ötürü buruk bir mutluluk yaşadığını söyledi. Oğlunun silah arkadaşlarına ayrı ayrı teşekkürlerini ileten Çevik, “Rıdvanımın silah arkadaşlarının ziyaretleri, bizleri mutlu etmiştir. Allah kendilerinden binlerce kez razı olsun. Allah acılarını göstermesin. Acılar paylaştıkça azalır. Şehidimin arkadaşlarının her birini kendi evladım gibi bağrıma basıyorum. Bizlerin acısını paylaştılar. Rıdvanımın kokusunu getirdiler. Vatan sağ olsun’’ dedi.


Afrin kahramanları, daha sonra geldikleri özel araçla birliklerine hareket etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç