Diğer
Kategoriler
15 Haziran 2018 18:29

AK Parti Van İl Başkanlığında bayramlaşma

AK Parti Van İl Başkanlığı tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi.

AK Parti Van İl Başkanlığında bayramlaşma

15 Haziran 2018 18:29


Cumhuriyet Caddesi üzerinde yer alan eski belediye binası alanında düzenlenen bayramlaşma törenine AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu’nun yanı sıra AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Tuşba ve Gevaş belediye başkanları katıldı. Milletvekili adayları Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Ebubekir Kaçmaz, Yılmaz Kılıç, Bilal Emre Yörük ve Malik Özbey’in de katılım sağladığı bayramlaşma töreninde, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu tarafından bir selamlama konuşması gerçekleştirildi. Yaklaşan 24 Haziran seçimleri için çalışmalarını teşkilat mensuplarına bir kez daha hatırlatan Başkan Kayhan Türkmenoğlu, herkesi 19 Haziran Salı günü saat 13.30’da Beşyol Meydanı’nda Cumhurbaşkanı ile buluşmaya davet etti.


Daha sonra milletvekili adayı Osman Nuri Gülaçar, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci ve mevcut Van Milletvekili Burhan Kayatürk bir selamlama konuşması yaparak, teşkilat mensuplarının bayramlarını kutladı.


Yapılan konuşmalarının ardından İl Başkan Türkmenoğlu, beraberindekilerle bayramlaşma törenine katılan partililerle tokalaşarak bayramlarını kutladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
23
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç