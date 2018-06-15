AK Parti Van İl Başkanlığında bayramlaşma

Cumhuriyet Caddesi üzerinde yer alan eski belediye binası alanında düzenlenen bayramlaşma törenine AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu’nun yanı sıra AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Tuşba ve Gevaş belediye başkanları katıldı. Milletvekili adayları Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Ebubekir Kaçmaz, Yılmaz Kılıç, Bilal Emre Yörük ve Malik Özbey’in de katılım sağladığı bayramlaşma töreninde, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu tarafından bir selamlama konuşması gerçekleştirildi. Yaklaşan 24 Haziran seçimleri için çalışmalarını teşkilat mensuplarına bir kez daha hatırlatan Başkan Kayhan Türkmenoğlu, herkesi 19 Haziran Salı günü saat 13.30’da Beşyol Meydanı’nda Cumhurbaşkanı ile buluşmaya davet etti.

Daha sonra milletvekili adayı Osman Nuri Gülaçar, Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci ve mevcut Van Milletvekili Burhan Kayatürk bir selamlama konuşması yaparak, teşkilat mensuplarının bayramlarını kutladı.

Yapılan konuşmalarının ardından İl Başkan Türkmenoğlu, beraberindekilerle bayramlaşma törenine katılan partililerle tokalaşarak bayramlarını kutladı.