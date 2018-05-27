AK Parti Van İl Kadın Kollarından iftar programı

İl ve ilçe teşkilatlarından çok sayıda kadın partilinin davet edildiği iftar programına AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve İl Kadın Kolları Başkanı Havva Duran’ın yanı sıra milletvekili adayları Gülşen Orhan ile Malik Özbey, il yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Okunan ezanla birlikte yapılan iftarın ardından bir selamlama konuşması yapan Başkan Kayhan Türkmenoğlu, başkanlık sisteminin önemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Barışa, huzura, refaha giden tek yolun başkanlık sistemi olduğunu ifade eden Türkmenoğlu, bütün gelişmiş ülkelerin bu sistemle yönetildiğini kaydetti. Son zamanlarda dolar üzerindeki manipülasyonlara da vurgu yapan Türkmenoğlu, “24 Haziran seçimlerini sabote etmek için her türlü algı operasyonu içerisine giren bir takım şer odaklı güçler var. 24 Haziran seçimlerinde Türkiye’yi geri plana atmak isteyenlere Allah’ın izni ile ferasetli halkımız gereken cevabı sandıkta verecektir. Biz AK Parti Van İl Başkanlığı olarak erken seçim kararının hemen ardından tüm birimlerimizle çalışmalarımıza başlamıştık. Aday tanıtım toplantımızı binlerce vatandaşımızın katılımıyla coşku ile yaptık. Artık adaylarımızın da teşkilatımız ile sahada olma vaktidir. 24 Haziran’a kadar sahada olacağız. Hiçbir karşılık beklemeden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a olan bu sevdanız, hanım kardeşlerimizi kapı kapı dolaştırıyor. Allah yar ve yardımcımız olsun’ ’ifadelerini kullandı.

Milletvekili adayları Gülşen Orhan ve Malik Özbey de birer selamlama konuşması yapmasının ardından program sona erdi.