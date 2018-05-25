AK Parti seçim beyannamesi ve aday tanıtım toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilçenin sorunlarını görüştüğünü belirten Arvas, ilçenin kangren haline gelmiş dört ana sorunun acil çözümü için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilgili Bakanlara talimat verdiğini ve sorunlarının çok ivedilikle çözüleceğini belirterek, "Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız ile görüşmemizde Erciş’in ana sorunlarının acilen çözülmesi konusunda kendilerine bilgi aktarma fırsatı buldum. Sağ olsunlar sorunlarının çözümü için gerek ilgili Bakanlara, gerekse Vali beye verdiği talimatlar ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilçede yapılacak olan kentsel dönüşüm projesi kapsamında 10 etaba ait çalışmaları yeniden ele alıyor. Sağlık Bakanlığı en geç 10 gün içinde Erciş Devlet Hastanesini kesinlikle hizmete açıyor. Erciş Sulama Birliğinin sorunları da yine acilen çözülecekler listesine alındı. Burada hemşerilerime yeni bir müjde vererek halkımın karşısına çıkacağım. KOSGEB Erciş Şubesi yine seçim öncesi halkımızın, esnafımızın hizmetine açılacak. Şartları uygun olan esnafımıza 50 ile 150 bin TL arasında kredi desteği sağlayacaktır. İl başkanımız, ilçe başkanlarımız, ana kademe, gençlik kolları, kadın kolları, STK’larımız ve AK Parti ailesi olarak atanmış, seçilmiş ve halkımızla beraber 8 milletvekili adayı arkadaşımız el ele vererek Van ve ilçelerinin sorunlarını çözeceğimize gönülden söz veriyoruz. Allah bizleri hemşerilerimize, memleketimize, milletimize, partimize, ülkemize mahcup etmesin. İnanın bu sandıkta hizmet vardır. Erciş’in sorunlarını çözecekse yine AK Parti çözecektir’’ dedi.