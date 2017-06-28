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28 Haziran 2017 10:55

AK Parti’den ihtiyaç sahiplerine destek

VAN (İHA) – Van’ın Muradiye ilçesinde, AK Parti Gençlik Kolları üyeleri Ramazan Bayramında yaşlı ve engellileri sevindirdi.

AK Parti’den ihtiyaç sahiplerine destek

28 Haziran 2017 10:55


AK Parti Muradiye Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Yay ve üyeler, engelli ve yaşlı vatandaşlara yardım etmeye devam ediyorlar. Başkan Selçuk Yay; AK Parti’nin sadece bir siyasi hareket olmadığını belirterek, “AK Parti bu milletin vicdanıdır. Ramazan ayında çat kapı ziyaretlerimizde ak gençlik olarak her akşam 25 ailemizin gönül sofrasına misafir oluyorduk ve aynı zamanda engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın her zaman olduğu gibi ihtiyaç ve sıkıntılarını tespit ediyorduk. Bu mübarek Ramazan Bayramında Kandahar Mahallesi’nde 5. sınıf öğrencisi Ayten Beyaztaş öğrencimizin bizden isteği olan ders çalışma masasıydı. Çünkü yerde ders çalışır ödevlerini yapıyordu. Biz de bir ders çalışma masası alarak kendisine hediye ettik. Karaoğlan Mahallesi’nde engelli 75 yaşındaki Zinnet Koçak teyzemizin ve Alkasnak Mahallesi’nde engelli Songül Tekin kardeşimizin yatak ihtiyacını karşıladık. Ünseli Mahallesi’nde Fadıl İmece abimizin yeni doğan çocuğunun beşik ihtiyacını karşıladık, sevinçlerine ortak olduk ve hayır dualarını aldık. Halkımıza hizmetkâr olmanın verdiği mutluluk ve bizlere göstermiş olduğu sevgi, daha azimli çalışmamızı sağlıyor. Elimizden geldiğince halkımızın isteklerine karşılık veriyoruz” dedi.




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