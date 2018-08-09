AÖF’dan engelli öğrencilere büyük kolaylık

Anadolu Üniversitesi AÖF Van Bürosu temsilcileri, İpekyolu Belediyesi bünyesinde açılan Engelsiz Kafe’de engelli öğrencilerle bir araya geldi. Açıklamalarda bulunan AÖF Van Büro Yöneticisi ve Van İl Temsilcisi Dr. Öğretim Görevlisi Ali Ertürk, Türkiye’de ve yabancı 16 ülkede uzaktan eğitim hizmeti veren 3 milyon kayıtlı ve 4 milyondan fazla mezun ile dünya mega üniversiteleri arasında ilklerde yer alan Anadolu Üniversitesinde kayıtlı 24 bin engelli öğrencinin olduğunu belirtti.

Van’da da kayıtlı 260 civarında engelli öğrencilerinin bulunduğunu ifade eden Dr. Öğretim Görevlisi Ertürk, Anadolu Üniversitesinin engelli öğrencilere yaptığı hizmetleri şu şekilde sıraladı:

“Yüzde 40 ve üzeri engelli raporu olan öğrencilerimizden eğitim öğretim gideri ve harcı alınmamaktadır. Hizmet ve işlem öncelliği tanınmaktadır. Yürüme engellilere sınavlarda uygun binalarda sınav, gözleri veya elleri engelli olanlarda ise özel sınıflarda hem okuyucu hem de işaretleyici sınav görevlileri hizmeti sunulmaktadır. Sınavlardan önce engelli durumu olmasının raporlanması halinde de özel dersliklerde sınav organizasyonları yapılmaktadır. Engelli çalıştayları, ödüllü kampanyalar, yarışmalar ve ‘Gönül Gözü Görenler’ Türk Halk Müziği konserleri düzenlenmektedir.”

Engelli bireyleri toplumla bütünleştiren, varlıklarını hissettiren Engelsiz Kafe gibi hizmetlerin ülke genelinde yaygınlaşması gerektiğini dile getiren Ertürk, engelli öğrenciler ile buluşmalarına katkı sağlayan İpekyolu Kaymakamı ve Belediyesi Başkan Vekili Cemil Öztürk’e ve kafe yetkililerine teşekkür etti.