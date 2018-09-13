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Aracın çarptığı ayı telef oldu

Van’ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi yolu üzerinde bulunan Tendürek Dağı eteklerinde bir aracın çarptığı ayı telef oldu.

Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi yolu üzerinde bulunan Tendürek Dağı eteklerinde bir aracın çarptığı ayı telef oldu.


Edinilen bilgiye göre olay, Çaldıran-Doğubayazıt karayolunun 20. kilometresinde bulunan Tendürek Dağı eteklerinde yaşandı. D 975 uluslararası yolunun Soğuksu mezrası bölgesinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen bir araç yola inen ayıya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ayı telef oldu. Ayıyı yol kenarına kaldıran diğer sürücüler, durumu yetkililere bildirdi.

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